به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز سوم از چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ظهر امروز سه‌شنبه با دیدار تیم‌های سوریه و عمان از گروه B این رقابت‌ها آغاز شد که در پایان این بازی تیم سوریه با نتیجه یک بر صفر از سد تیم عمان عبور کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه جار تاشکند و با قضاوت "دیمیتری ماچنسف" از قرقیزستان برگزار شد، "عمر خاربین" در دقیقه 1+90 گل برتری تیم سوریه را به ثمر رساند. البته ضربه این بازیکن پس از برخورد به "خمیس اورایمی" مدافع تیم عمان وارد دروازه این تیم شد.

"خمیس اورایمی"، "نادر بشیر"، "عبدالرحمن صبوح " و "منیر رشید" از تیم عمان و "عامر هاشم" از تیم سوریه از داور مسابقه اخطار گرفتند. ضمن اینکه در دقیقه 33 ضربه والات همادی بازیکن تیم سوریه به تیر دروازه برخورد کرد و در دقیقه 78 هم شوت عبدالرحمن صبوح به تیر دروازه سوریه برخورد کرد.

در پایان این دیدار بازیکنان تیم سوریه درحالیکه هنوز تکلیف صعودشان به مرحله بعد مشخص نشده است، به خوشحالی پرداختند. تیم عمان هم با این شکست نخستین تیم حذف شده جام لقب گرفت.

با این نتیجه تیم سوریه با 4 امتیاز همچنان صدرنشین گروه B شد. تیم‌ ایران با 3 امتیاز در رده دوم قرار گرفت، کره شمالی با یک امتیاز و عمان بدون امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و کره شمالی هم از ساعت 15:30 امروز سه‌شنبه به وقت تهران در همین ورزشگاه مقابل همدیگر به میدان می روند.