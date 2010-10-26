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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

غضنفری :

"مهر" راه درست اندیشیدن را سرلوحه کار خود قرار داد

"مهر" راه درست اندیشیدن را سرلوحه کار خود قرار داد

وزیر بازرگانی با قدردانی از خبرگزاری مهر بابت تهیه و ارائه بسته‌های ویژه اقتصادی همچون مدیریت واردات در حاشیه نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، گفت: از این خبرگزاری تشکر می‌کنم که راه درست اندیشیدن و اطلاع رسانی را سرلوحه کارش قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها با تشکر و قدردانی از فعالیت از خبرنگاران این خبرگزاری در دفتر یادبود مهر نوشت: "سوگند به قلم و هر آنچه می نگارد، در آغاز کلام، نام خداست و راه رهگشا راه خداست ، از خبرگزاری مهر تشکر می کنم که راه درست اندیشیدن و اطلاع رسانی را سرلوحه کارش قرار داده است."

وزیر بازرگانی در ادامه تصریح کرد: "از مدیران و خبرنگاران و همه کارکنان این خبرگزاری متعهد متشکرم."

وی از تهیه و تدوین بسته های ویژه اقتصادی همچون مدیریت واردات توسط خبرگزاری مهر که در معرض دید عموم قرار گرفته است، قدردانی کرد و درباره هدفمندی یارانه ها گفت: دولت برنامه های ویژه ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تدارک دیده است که جزئیات آن به صورت تدریجی اعلام عمومی می شود.  

کد مطلب 1178788

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