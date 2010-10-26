صید ماهی خاویاری در یزد آغاز شد

محمدعلی مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به منظور توسعه و گسترش گونه‌ های آبزیان و جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری، تعداد هشت هزار قطعه بچه ماهی خاویاری به وزن اولیه 100 گرم در پاییز سال 87 در استخرهای خاکی شهرستان بافق یزد رهاسازی شد.

وی افزود: اکنون پس از دو سال با سازگاری در شرایط آب و هوایی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی مناسب منابع آبی آن شهرستان، وزن هر کدام از ماهیان پرورش یافته به طور متوسط به هفت کیلوگرم رسیده است.

مبینی پیش‌ بینی کرد: تا پایان فصل صید، حدود 20 تن ماهی خاویاری از نوع فیل ماهی از منابع آبی مجتمع خاکی پرورش ماهی بافق برداشت شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین از آغاز رهاسازی بچه ماهی قزل ‌آلا در استخرهای پرورش ماهی در سطح این استان خبر داد.

مبینی با اشاره به خنک شدن هوا و مساعد بودن شرایط برای پرورش ماهیان سردآبی، از انتقال نخستین محموله بچه ماهی قزل ‌آلای رنگین کمان به تعداد 40 هزار قطعه و با وزن متوسط 22 گرم از مرکز تکثیر کرخنگان واقع در شهرستان خاتم و رهاسازی آنها در سه باب استخر ذخیره آب کشاورزی در خاتم و مجتمعهای خاکی شهرستانهای بافق و تفت به عنوان سرآغاز این اقدام در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به همکاری مدیریت شیلات و بخش خصوصی در این زمینه اظهار امیدواری کرد: تا پایان این دوره حدود یک میلیون قطعه بچه ماهی در 420 باب استخر پرورش ماهی در سطح استان رهاسازی شوند.

مبینی از پرورش دهندگان ماهی خواست تا قبل از رهاسازی ماهی نسبت به خارج کردن لجن‌ های داخل استخر، شستشوی کامل، ضدعفونی با آهک، نصب تورهای ورودی خروجی و آبگیری استخر و در نهایت با توجه به نظرات کارشناسان شیلات اقدام به رهاسازی ماهی در استخر کنند.