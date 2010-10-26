70 درصد دانش آموزان خراسان جنوبی عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضی وحدتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی، با بیان اینکه بسیج دانش آموزی یک نهاد آموزشی است، افزود: این نهاد با برنامه‌ های مدون و ایجاد پایگاه ‌های علمی سعی دارد گام موثری در ارتقای توان علمی دانش‌آموزان بردارد.

وی به وجود یک واحد مقاومت در هر مدرسه اشاره کرد و ظهار داشت: مسئول این واحدهای مقاومت فرهنگیان و اعضای شورا همان دانش آموزان مدرسه هستند.

وحدتی با بیان اینکه برنامه ‌های متعددی در واحدهای مقاومت در طول سال اجرا می شود، عنوان کرد: برنامه‌ ها از طرف سازمان بسیج دانش‌ آموزی در روزهای نخست سال به تمام واحدها اعلام شده و این واحدها در طول سال این برنامه ‌ها را اجرا می کنند.

وی اضافه کرد: سازمان بسیج دانش آموزی با هماهنگی آموزش و پرورش برنامه های فرهنگی، ورزشی، علمی و مسابقات را در مدارس ابتدایی تا دبیرستان در طول سال تحصیلی اجرا می کند.

به گفته وی در تابستان برنامه طرح هجرت را برای دانش ‌آموزان داشته که در این مدت کار زیباسازی و شعارنویسی را در مدارس انجام می ‌دهند.

وی هفتم تا 13 آبان را هفته بسیج عنوان کرد و بیان داشت: اجرای صبحگاه سراسری و نواختن زنگ ایثار و شجاعت در مدارس، حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در نماز جمعه، راه اندازی و ساماندهی انجمنهای علمی در واحدهای مقاومت و جلسه هم اندیشی نخبگان علمی، هنری و ورزشی با فرمانداران از جمله برنامه های این هفته می باشد.

وحدتی همچنین دیدار دانش آموزان با ائمه جمعه و فرمانداران، برگزاری مسابقات قرآن و عترت، نشست سیاسی و فرهنگی، نشست‌ های حلقه معرفتی، غبارروبی مزار شهدا در سطح استان و اجرای انتخابات اعضای شورای واحدهای مقاومت را از دیگر برنامه های این هفته در سطح استان عنوان کرد.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان خراسان جنوبی درپایان با اشاره به 13 آبان ماه روز دانش آموز و استکبار ستیزی، یادآور شد: دانش آموزان از کلیه واحدهای مقاومت با لباس و نشان بسیج در مراسم این روز حضور یافته و به اجرای رژه و سرودهای حماسی می پردازند و همچنین مسابقه نقاشی با موضوع " شیطان بزرگ، دشمن قرآن و دشمن کودکان" در این روز برگزار می شود.