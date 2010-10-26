به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی سومین نمایشگاه سالانه "کتاب دانشگاهی" صبح امروز 4 آبان با حضور دکتر محمد رضا حاتمی مدیر عامل انجمن ناشران کتابهای دانشگاهی و برخی اعضای هیئت مدیره این انجمن در سرای اهل قلم برگزار شد.

حاتمی در این نشست ضمن تشکر از همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در برپایی این نمایشگاه، عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی "کتاب دانشگاهی" که همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود تمام رشته‌های دانشگاهی اعم از علوم پزشکی،‌علوم پایه و مهندسی را پوشش می‌دهد و بیشتر به منظور تجهیز کتابخانه‌های مراکز دانشگاهی،‌علمی و اداری برپا خواهد شد.

بازآموزی متخصصان علوم مختلف از جمله اهدافی بود که مدیر عامل انجمن ناشران کتابهای دانشگاهی برای برگزاری این نمایشگاه برشمرد و گفت: استدلال ما بر این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف پس از مشغول شدن در شغلهای خود نیازمند به روز شدن هستند از این‌رو بازآموزی علم از طریق ایجاد کتابخانه‌های تخصصی در هر نهاد،‌اداره و شرکتی ایده‌آل ماست.

حاتمی وجود 15 هزار عنوان کتاب چاپ اول در سومین نمایشگاه "کتاب دانشگاهی" را فرصت مناسبی برای تجهیز کتابخانه‌ها دانست و گفت: سال گذشته 350 کتابخانه و نهاد فرهنگی تقاضای خرید کتاب داده بودند که امسال این تعداد به 400 تا 500 افزایش یافته است که رشد خوبی محسوب می‌شود.

تخفیف 50 درصدی برای کتابخانه‌ها

محسن ارجمند از اعضای هیئت مدیره انجمن کتابهای دانشگاهی در بخش دیگری از این نشست گزارشی از چگونگی حضور و آمار ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه ارائه کرد.

وی عنوان کرد: امسال تعداد 270 ناشر در قالب 170 غرفه در نمایشگاه "کتاب دانشگاهی" حضور دارند و 45 هزار عنوان کتاب به معرض فروش گذاشته می‌شود که از این میزان، یک‌سوم آن چاپ اول است و باقی کتابها مربوط به 5 سال اخیر می‌شود.

ارجمند همچنین از رشد کمّی 50 درصدی نمایشگاه خبر داد و درباره تسهیلات ارائه شده گفت: در سومین نمایشگاه "کتاب دانشگاهی" 50 درصد قیمت کتاب به کتابخانه‌ها و مراکز علمی تخفیف داده خواهد شد و همچنین برای دانشجویان و استادان نیز تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه کتاب دانشگاهی در راستای جنبش نرم افزاری

در ادامه این نشست محسن کفاشی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره ناشران کتابهای دانشگاهی عنوان کرد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه این است که بر خرید کتاب دانشگاهی دامن بزنیم و این را بخشی از فرایند نهضت علمی و جنبش نرم‌افزاری کشور می‌دانیم.

کفاشی افزود: یکی از هدفهای ما از گسترش کتابهای دانشگاهی این است که با توجه به این‌گونه کتابها و ارتقای کمی و کیفی آنها استادان دانشگاه به جای ارجاع دانشجویان به جزوه، آنها را به سوی کتابهای تخصصی سوق دهند.

علی‌اکبر تورانیان عضو دیگر هیئت مدیره ناشران کتابهای دانشگاهی نیز در این نشست گفت: این نمایشگاه با شعار "کتاب دانشگاهی و نهادهای علمی و اداری" برپا می‌شود و با توجه به یارانه‌های ارائه شده برای کتابخانه‌ها و یارانه 30 درصدی برای دانشجویان فرصت مناسبی است که قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی از این موقعیت استفاده کنند.

وی در پایان نمایشگاه "کتاب دانشگاهی" را موفق‌ترین نمایشگاه کتاب پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دانست.

سومین نمایشگاه فرهنگی "کتاب دانشگاهی" در فضایی حدود 2400 متر مربع صبح روز 11 آبان‌ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب افتتاح می‌شود و تا 17 آبان ادامه خواهد داشت.