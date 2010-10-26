سئوال نمایندگان از متکی درباره خبر کمک مالی به افغانستان

جمشید انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به این موضوع که در رسانه های بین المللی اخباری مبنی بر دادن پول نقد و مستقیم از سوی ایران به رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان منتشر شده است، افزود: بنابراین سئوالاتی از وزیر امور خارجه در مجلس مطرح است که وی برای پاسخگویی به این سئوالات به مجلس دعوت می شود.

وی ادامه داد: انتشار اخباری مبنی بر ارائه پول نقد و مستقیم به افغانستان به شایعاتی درباره مجاری هزینه شدن این مبالغ دامن زده است .

انصاری ادامه داد: متکی باید درباره صحت و سقم این کمک های نقدی و مستقیم نظر خود را اعلام کند و اعلام کند که اگرکمکی نیز از سوی جمهوری اسلامی بوده این کمک ها تا چه میزان بوده است و مستندات قانونی آن چیست.

وی گفت: از متکی می خواهیم که همچنین گزارش هایی از نحوه هزینه این کمک ها در افغانستان ارائه دهد.

انصاری با بیان اینکه تاکنون جمهوری اسلامی همواره کمک هایی به دولت افغانستان داشته است، افزود: اما هیچ گاه کمک ها به صورت نقدی و مستقیم به رئیس دفتر رئیس جمهور نبوده است و این موجب بروز شبهاتی شده است که باید صحت و سقم آن از سوی متکی تایید شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، 7 نماینده از فراکسیون خط امام مجلس از جمله جمشید انصاری رییس کمیته سیاسی و روابط بین الملل فراکسیون خط امام، محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام ، حسین هاشمیان رئیس شورای مرکزی فراکسیون خط امام ، قدرت الله علیخانی و محمد حسین مقیمی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون خط امام و احمد مهدی شهریاری و شکور اکبرنژاد از اعضای فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی از امضا کنندگان این سئوال هستند.



متن این سئوال به این شرح است: بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های بین المللی ، علاوه بر کمک هایی که به صورت قانونی برای بازسازی افغانستان و از طریق دولت آن کشور به عمل آمده است، در طول سنوات گذشته مبالغی به صورت نقدی از طریق رییس دفتر رییس جمهور افغانستان در اختیار آقای حامد کرزای قرار گرفته است. خواهشمند است در خصوص موارد زیر توضیحات لازم ارایه فرمایید: 1- میزان این کمکها در طول 5 سال گذشته به تفکیک هر سال چه قدر بوده است؟ ، 2- مستند قانونی این پرداختها چه بوده و اصل و میزان آن به تصویب چه مرجعی در کشور رسیده است؟ ، 3- آیا دولت ایران از محل و نحوه هزینه این کمک ها از سوی رییس جمهور افغانستان اطلاع داشته است و امکان ارایه گزارشی در این مورد وجود دارد یا خیر؟ ، 4- محل تامین منابع این کمک ها در قوانین بودجه سنواتی را اعلام فرمایید

بنا بر این گزارش رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه شنبه در نشستی خبری درباره این کمک ها گفت : بر خلاف کشورهایی که پول هایی زیادی را در افغانستان خرج کردند و این هزینه ها از بابت اقدامات نظامی علیه مردم افغانستان بوده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که در همسایگی افغانستان است و برای بازگشت ثبات و امنیت در این کشور و بازسازی زیرساخت های افغانستان کمک های زیادی را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: این کمک ها به افغانستان از دولت هشتم آغاز شده و همچنان ادامه دارد زیرا همه کشورها باید کمک کنند که زیرساختهای اقتصادی افغانستان بازسازی شده و رویکرد نظامی در این کشور رها شود.