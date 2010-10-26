65 درصد مردم لرستان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

سعید سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک میلیون 100 هزار نفر از مردم لرستان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

وی با اشاره به جمعیت روستایی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استان لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 750 هزار نفر از روستاییان لرستانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان با بیان اینکه هم اکنون با همه بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات درمانی قرداد داریم، عنوان کرد: در حال حاضر بیمه خدمات درمانی لرستان با بیش از 700 مرکز درمانی و بیمارستانی برای ارائه خدمت به مردم قرار داد منعقد کرده است.

سالاروند با اشاره به سهم بیمه شدگان بیمه خدمات درمانی در لرستان بیان داشت: در حال حاضر 10 درصد فرانشیز بیماران بستری شده و 30 درصد فرانشیز بیماران سرپایی را خود بیمه شدگان پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه همچنین بیمه خدمات درمانی استان لرستان به پنج بیماری خاص ارائه خدمات به صورت رایگان خواهد کرد یادآور شد: این بیماریها شامل تالاسمی، هموفیلی، پیوند کلیه، ام اس و دیالیز است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان خاطرنشان کرد: در سال جاری به بیش از 987 بیمار خاص لرستانی به صورت رایگان توسط بیمه خدمات درمانی ارائه خدمات شده است.