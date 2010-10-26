بازخوانی جنگ نرم سال 61 هجری در نمایشگاه عاشورایی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو سال گذشته نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در سطح بسیار گسترده در سطح شهر زنجان برگزار شد و سال قبل استان زنجان در برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی مقام اول را در سطح کشور کسب کرد.

وی افزود: از لحاظ انعکاس خبری نیز نمایشگاه فرهنگ عاشورایی زنجان بازتاب جهانی دارد به طوری که بارها این نمایشگاه از تلویزیون های مختلف به ویژه در کشورهای آسیای میانه پخش شده است.

اماملو با بیان این که در پایتخت شور و شعور حسینی باید عمق بخشی به مطالب فرهنگی و دینی مورد توجه جدی قرار گیرد اظهار داشت: با همکاری نهادهای فرهنگی، کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی، موسسات و مراکز فرهنگی و دینی و با بسیج تمام امکانات در صدد هستیم تا نمایشگاهی بسیار باشکوه که بتواند روی مخاطب تأثیر جدی بگذارد در شهر زنجان برگزار کنیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان به استفاده از ابزار هنر در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی اشاره کرد و یادآور شد: غرفه های کودکان عاشورایی، قصه، کارگاههای گفتگو، روزنامه دیواری، قصه های دینی، زنان عاشورایی، زنان در مسیر استمرار عاشورا، زنان و خانواده و زنان در انقلاب اسلامی از دیگر غرفه های این نمایشگاه است.

اماملو گفت: با توجه به هجمه هایی که از سوی دشمنان در عصر حاضر در قالب جنگ نرم صورت می گیرد در این نمایشگاه بازخوانی جنگ نرم سال 61 هجری قمری مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مقایسه منتظران امام حسین (ع) و حضرت مهدی (عج) دراین نمایشگاه نیز مورد بررسی قرار می گیرد چرا که خیانت کنندگان به امام حسین (ع) همان منتظرین و دعوت کنندگان آن حضرت بودند.

اماملو بازخوانی خائنین در صحنه کربلا در قالب نمایش را از دیگر برنامه های سومین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی برشمرد و افزود: موضوع حسین (ع) کیست؟ گفته ها و کرامات امام حسین (ع) از زبان سایر ائمه، عاشورا در آیینه شعر، اتفاقاتی که در بین الحرمین امام حسین (ع) در طول تاریخ رخ داده در این نمایشگاه مورد برررسی قرار می گیرد.



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با بیان این که در این نمایشگاه موضوع غیرت و عفت نیز مورد بررسی قرار می گیرد گفت: بازخوانی و تحلیل یک شخص شیعه و این که امروز وی در کجا قرار دارد، هیئت و هیئتی در کلام بزرگان، چگونگی گریه و گریاندن بر حسین (ع)، عکس های عاشورایی، خون و رسالت حسین (ع) در کلام بزرگان، زیارت عاشورا و ناحیه، حماسه و عرفان در صحنه کربلا، مرثیه، مدح و مداحی دیگر بخش های این نمایشگاه را تشکیل می دهد.



اماملو با بیان این که از سوی تبیان زنجان، شبکه های اجتماعی جوانان، هیئت مجازی جهان اسلام و باشگاه نگاه جوان برنامه های خوبی در این نمایشگاه اجرا خواهد شد یادآور شد: با صدا و سیمای مرکز زنجان هماهنگی شده تا پوشش کامل نمایشگاه را در قالب پخش زنده رادیویی و تصویری از طریق شبکه اشراق به انجام رساند.



وی برگزاری مسابقه به صورت روزانه را از دیگر برنامه های این نمایشگاه بر شمرد و گفت: هر روز به پنج نفر از برندگان کمک هزینه های سفر به کربلای معلا اهدا خواهد شد.

به گفته اماملو در این نمایشگاه پنج غرفه به کتاب و پنج غرفه نیز به نرم افزار اختصاص داده می شود.



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان افزود : پاسخ به شبهات در این نمایشگاه به صورت مناظره صورت خواهد گرفت و برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه فراخوانی در قالب فراخوان عمومی برای همه افراد، فراخوان برای هنرمندان و فراخوان دیگر نیز به دانشجویان داده می شود.