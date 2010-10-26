نامه سوم خلیلیان به وزارت بازرگانی / ممنوعیت واردات برخی کالاها لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در جمع خبرنگاران گفت: وزارت بازرگانی با تمامی اتحادیه ها و انجمنهای تولید کننده کالاهای پرتقاضا در سبد مصرفی خانوارها مذاکراتی را انجام داده که بر اساس آن، قرار است علاوه بر 13 قلم کالایی که دولت، وزارت بازرگانی را موظف به ذخیره سازی آنها کرده است، تولید کنندگان نیز در ذخیره سازی و تنظیم بازار سایر اقلام این وزارتخانه را یاری دهند.

وزیر بازرگانی افزود: در تمام کالاهایی که تولید داخل برای آنها در حال انجام است انجمنها و تولید کنندگان داخلی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در امر تنظیم بازار مشارکت خواهند داشت.

وی همچنین از پیشرفت خوب 10 پروژه نظام توزیع خبر داد و تصریح کرد: اتکای ذخیره سازی بر تولید داخلی است و اگر کمبودی باشد از ابزار واردات نیز کمک خواهیم گرفت، ضمن اینکه درباره کالاهایی که ذخیره سازی آنها به عهده دولت نیست، با اتحادیه ها وارد مذاکره شده ایم تا به اندازه مورد نیاز ذخیره سازی کالا انجام دهند.

برنج

غضنفری در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر افزایش آرام قیمت برنج گفت: وزارت بازرگانی برنامه هایی را برای کنترل تمامی قیمتها از جمله برنج تدارک دیده است که به زودی جزئیات فرآیند تنظیم بازار آنها را اعلام خواهد کرد.

آغاز مانور نظارتی از فردا

این عضو کابینه دهم از فعال شدن مانورهای نظارتی جامعه اصناف کشور خبر داد و گفت: این مانورها از فردا در سراسر کشور آغاز به کار می کنند تا اجازه افزایش غیر منطقی کالاها داده نشود.

نامه سوم خلیلیان به وزارت بازرگانی

وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات تعدادی از کالاهای اعلام شده ازسوی وزارت جهادکشاورزی برای جلوگیری از واردات گفت: وزارت جهاد کشاورزی در نامه سوم خود به وزارت بازرگانی ممنوعیت واردات برخی از اقلام را لغو و اجازه ثبت و سفارش آنها را صادر کرد.

وی داد: بر این اساس وزارت بازرگانی وظیفه خود می داند تا کار ثبت سفارش را برای واردات انجام دهد اما اگر تجار مشکلی در این زمینه مشاهده می کنند به سازمان توسعه تجارت ایران اطلاع دهند.

فعال شدن 5 کمیته اجرای هدفمندی یارانه ها

غضنفری همچنین از فعال شدن 5 کمیته اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان کمیته های نظارت و بازرسی، تجارت خارجی، ذخیره سازی و توزیع گندم، آرد و نان و اطلاع رسانی خبر داد و گفت: قیمت کالاها و نتایج نظارت و بازرسی در فواصل زمانی کوتاه به مردم اعلام خواهد شد.

وی همچنین از تدابیر خوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و خاطر نشان کرد: تدابیری که این ستاد اندیشیده است، راههای قاچاق کالا به کشور را می بندد.