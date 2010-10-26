ایران پیشتاز مبارزه با مواد مخدر در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونینو دله او" نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) در مراسم افتتاحیه فاز اول از مرحله سوم عملیات "تارست 3 "اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر را بهترین اقدامات در سطح جهان عنوان کرد و گفت: در تمام مجامع سعی می کنم تا جایی که ممکن است اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز برای کمک به ایران فراهم شود.

وی افزود: سعی ما این است که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و دفتر سازمان UNODC" "فعالیتهای ایران را در زمینه مبارزه با مواد مخدر معرفی کنیم.

"دله او" با اعلام اینکه در برخی از کشورها مبارزه با مواد مخدر حتی از سوی ارگانهای نظامی جدی گرفته نمی شود افزود: طبق تخمین های سازمان UNODC" " در سال 2007 حدود دو سوم مواد افیونی در این گروه از کشورها تولید می شود.

وی با بیان اینکه عملیات "تارست" از جمله عملیاتهای منطقه ای است که اهداف خاصی را دنبال می کند گفت: دستگیری قاچاقچیان مواد پیش ساز مواد مخدر، انجام پیگیریهای اطلاعاتی، تبادل اطلاعات در زمینه دستگیری و کشفیات با سایر کشورها از جمله اهداف عملیات تارست است.

مراسم افتتاحیه فاز اول از مرحله سوم عملیات تارست 3 به عنوان نخستین عملیات هماهنگ کشوری درباره کنترل پیش‌سازهای مواد مخدر امروز در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا برگزار شد. این عملیات به صورت هماهنگ در استانهای هرمزگان و بوشهر انجام می شود.