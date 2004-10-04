جمهوري خواهان ، پاول و دموكرات ها كلينتون را براي رياست بانك جهاني نامزد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لوپاريزين ، كانديدهاي برتر براي رياست بانك جهاني بيل كلينتون رييس جمهور سابق آمريكا و كالين پاول وزير كنوني امور خارجه اين كشور به ترتيب از احزاب دموكرات و جمهوري خواه هستند.

"كيم يانگ بوم" تحليل گر ارشد اقتصادي در بانك جهاني اظهار داشت : نتيجه درگيري لفظي بوش و كري اين بود كه به هر حال از ميان كلينتون و پاول يكي رياست آينده بانك جهاني را به عهده خواهد گرفت.

وي تاكيد كرد: به غير از پيش بيني بسياري از تحليل گران بانك جهاني، بسياري از افراد در واشنگتن نيز اعتقاد دارند كه يكي از اين دوتن رييس بانك جهاني خواهد شد.

كيم با افزودن اين نكته كه دولت آمريكا خواهان آن است رياست بانك جهاني را يك مقام سياسي به عهده گيرد كه بتواند موضوعات اقتصادي متنوعي را حل و فصل كند، اظهار داشت: دولت آينده چه دموكرات باشد چه جمهوري خواه، رييس بانك جهاني را تغيير خواهد داد.

وي خاطرنشان كرد كه تاكنون روساي بانك جهاني به توانايي در حل و فصل كردن موضوعات اقتصادي شهرت داشته اند. جيمز دي وولفن سون رييس كنوني نيز به دليل مهارت هاي ويژه اش در برقراري ارتباط و اطلاعات گسترده اي كه دارد، شناخته شده است.

وي گفت : با توجه به انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر شهروندان زيادي از آمريكا پيش بيني مي كنند كه جرج بوش مي تواند برنده شود و افرادي را كه تمايل دارد بر سر كار بياورد. اگر چه بعضي نظر سنجي ها نشان مي دهند كه جان كري در مناظره تلويزيوني موفق تر بوده است .