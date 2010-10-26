حجت الاسلام احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره فرمایشات رهبری در زمینه پایبندی به شاخصهای عملی وحدت اظهار داشت: مقام معظم رهبری برای چندمین بار در سخنان خود به وحدت اشاره کردند و این وحدت مربوط به کل جامعه اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین ابزار برای مقابله با تمام توطئه دشمنان وحدت است و این مساله از اصول مهم اسلام است، اظهارداشت: تمامی اعمال عبادی و سیاسی مسلمانان با همدلی و همراهی و همکاری یکدیگر تاثیر بیشتری خواهد داشت و وحدت نقش اساسی در حفظ انسجام درون تشکیلاتی نظام دارد.

سالک تاکید کرد: وحدت سنگری در مقابل هجمه های سنگین بیگانگان بوده و شاخص های آن رعایت خطوط قرمز نظام، انقلاب، رهبری و اسلام است و اگر این خطوط شکسته شود به وحدت لطمه وارد می شود.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه خواص در حفظ وحدت باید اصول را رعایت کنند، یادآور شد: در موضوع فتنه سال گذشته دیدیم که مردم جلوتر از برخی خواص بودند.

وی همچنین دفاع از نظام و قانون اساسی و ایمان به مبانی اصلی نظام را از شاخص های وحدت عنوان کرد و پایبندی به این اصول را در تقویت وحدت بسیار مهم خواند.

سالک تاکید کرد: خواص نباید به گونه ای عمل کنند که دشمن سوء استفاده کند، بلکه باید مسائل را شفاف و روشن مطرح کنند و جلوی منافذ نفوذ شبکه های منافق را بگیرند.





