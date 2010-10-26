  1. سیاست
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

سالک با مهر مطرح کرد:

وظیفه خواص دربرابر شبکه‌های منافق / دفاع از نظام و قانون شاخص وحدت است

وظیفه خواص دربرابر شبکه‌های منافق / دفاع از نظام و قانون شاخص وحدت است

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: خواص نباید به گونه ای عمل کنند که دشمن سوء استفاده کند، بلکه باید مسائل را شفاف و روشن مطرح کنند و جلوی نفوذ شبکه های منافق را بگیرند.

حجت الاسلام احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره فرمایشات رهبری در زمینه پایبندی به شاخصهای عملی وحدت اظهار داشت: مقام معظم رهبری برای چندمین بار در سخنان خود به وحدت اشاره کردند و این وحدت مربوط به کل جامعه اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین ابزار برای مقابله با تمام توطئه دشمنان وحدت است و این مساله از اصول مهم اسلام است، اظهارداشت: تمامی اعمال عبادی و سیاسی مسلمانان با همدلی و همراهی و همکاری یکدیگر تاثیر بیشتری خواهد داشت و وحدت نقش اساسی در حفظ انسجام درون تشکیلاتی نظام دارد.
 
سالک تاکید کرد: وحدت سنگری در مقابل هجمه های سنگین بیگانگان بوده  و شاخص های آن رعایت خطوط قرمز نظام، انقلاب، رهبری و اسلام است و اگر این خطوط شکسته شود به وحدت لطمه وارد می شود.
 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه خواص در حفظ وحدت باید اصول را رعایت کنند، یادآور شد: در موضوع فتنه سال گذشته دیدیم که مردم جلوتر از برخی خواص بودند.
 
وی همچنین دفاع از نظام و قانون اساسی و ایمان به مبانی اصلی نظام را از شاخص های وحدت عنوان کرد و پایبندی به این اصول را در تقویت وحدت بسیار مهم خواند.
 
سالک تاکید کرد: خواص نباید به گونه ای عمل کنند که دشمن سوء استفاده کند، بلکه باید مسائل را شفاف و روشن مطرح کنند و جلوی منافذ نفوذ شبکه های منافق را بگیرند.
 
 
 
کد مطلب 1178822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها