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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

تسهیلات شش هزار طرح زودبازده در گلستان تامین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور شعب بانک ملی گلستان گفت: تسهیلات مورد نیاز به شش هزار طرح زودبازده در نقاط مختلف استان توسط اداره امور شعب این بانک در استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی ظهر سه شنبه در نشست این شعب در گرگان افزود: بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از محــــل طرح های زودبازده و بنگاه های اقتصادی اشتغال زا در بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد.

وی اظهار داشت: با پرداخت مبلغ مذکور و افتتاح طرح های مختلف در استان برای 9 هزار و 700 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اداره امورشعب استان گلستان بیشترین تسهیلات در ارتباط با طرحهای زودبازده و بنگاه های کارآفرین در بین سیستم بانکی استان  را پرداخت کرده است.

تقوی بیان داشت: نیروهای ستاد همواره باید در اندیشه بهبود روشها و حذف رویه های زائد باشند تا از هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت جلوگیری شود.

رئیس اداره امور شعب در ادامه با تاکید بر لزوم اعمال نقش کنترلی ستاد خاطر نشان کرد: کنترل و نظارت درست و به موقع مانع از ایجاد استرس و نگرانی کارکنان شده و سلامت سازمانی و اداری را  به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به این که ستاد باید در تمامی ابعاد الگوی سایر نیروهای سازمان باشد افزود: مطالعه و تحقیق ، لازمه تصمیم گیری و هدایت گری است.
 
کد مطلب 1178823

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