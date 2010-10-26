تسهیلات شش هزار طرح زودبازده در گلستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی ظهر سه شنبه در نشست این شعب در گرگان افزود: بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از محــــل طرح های زودبازده و بنگاه های اقتصادی اشتغال زا در بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد.

وی اظهار داشت: با پرداخت مبلغ مذکور و افتتاح طرح های مختلف در استان برای 9 هزار و 700 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اداره امورشعب استان گلستان بیشترین تسهیلات در ارتباط با طرحهای زودبازده و بنگاه های کارآفرین در بین سیستم بانکی استان را پرداخت کرده است.

تقوی بیان داشت: نیروهای ستاد همواره باید در اندیشه بهبود روشها و حذف رویه های زائد باشند تا از هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت جلوگیری شود.



رئیس اداره امور شعب در ادامه با تاکید بر لزوم اعمال نقش کنترلی ستاد خاطر نشان کرد: کنترل و نظارت درست و به موقع مانع از ایجاد استرس و نگرانی کارکنان شده و سلامت سازمانی و اداری را به ارمغان خواهد آورد.



وی با اشاره به این که ستاد باید در تمامی ابعاد الگوی سایر نیروهای سازمان باشد افزود: مطالعه و تحقیق ، لازمه تصمیم گیری و هدایت گری است.

