تبیان زنجان پربیننده ترین وب سایت کشور است

امیر حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: بهره برداری از وب سایت جدید تبیان زنجان یک سال به طول انجامید و به علت بومی کردن پیاده سازی پروژه های تبیان زنجان در خود استان هیچ هزینه ریالی برای اجرای آن صرف نشده است.

اکبری ادامه داد: وب سایت جدید تبیان زنجان از ابتدای سال 89 وارد مراحل تست فنی و تزریق محتوایی خود شد و در این مرحله همزمان با تزریق محتوا وب سایت به مدت دو ماه در اختیار 50 کاربر فعال تبیان زنجان جهت ارزیابی های فنی قرار گرفت.

مدیر پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان زنجان، فاز اول وب سایت جدید این مرکز را کامل ترین و فنی ترین وب سایت استانی تبیان در کشور و یک الگوی مناسب برای وب سایت اطلاع رسانی دانست و افزود: این وب سایت گام اول مجموعه در ارج نهادن به نتایج نظر سنجی های دو ساله تبیان زنجان است که با تحقق توسعه فازهای بعدی آن برآورد می شود تبیان زنجان در بین 100 سایت برتر کشور طبق ارزیابی های بین المللی alexa قرار بگیرد.

اکبری با اشاره به اینکه منابع میزبانی تبیان زنجان در حال حاضر ارتقا نیافته است ادامه داد: تبیان جدید زنجان به علت ارائه سرویس های تعاملی و مشارکتی به کاربران در سطح کشور و برنامه های ویژه ای که در فاز دو طراحی شده اند نیازمند سرویس های میزبانی ویژه برای بالا تر رفتن سرعت ارائه منابع و پذیرایی از ورود کاربران با متوسط 50 هزار کاربر در روز است.

وی افزود: در طی این دو ماه وب سایت در دامنه جانبی تبیان زنجان (www.tebyanihaa.com) قرار داشت و تمام فعالیت های وب سایت قبلی برای فعالیت این وب سایت به حالت تعلیق درآمده بود.

مدیر پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان اظهار داشت: برخلاف پروژه های مشاهده شده در کشور، در این جایگزینی محتوای قبلی تبیان زنجان هیچ آسیبی ندیده و تمامی مقالات و محتوا به وب سایت جدید در حال انتقال هستند.

اکبری گفت: با اتمام این انتقال در ماه جاری، تبیان زنجان جامع ترین وب سایت استانی بوده و بیش از 35 هزار عنوان مقاله در پایگاه داده خود خواهد داشت.

وی، حجم محتوای تبیان زنجان را تاکنون پنج گیگا بایت اعلام کرد و افزود : روزانه بیش از 300 عنوان مقاله به آرشیو 4000 موضوعی تبیان جدید زنجان افزود می شود و آرشیو موضوعات تخصصی وب سایت تا پایان سال نزدیک به 5000 عنوان خواهد بود که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

اکبری ضمن تقدیر از زحمات تیم اجرایی و مدیران محتوایی تبیان زنجان نقش کاربران منتخب را در تثبیت سرویس های کاربردی و رفع مشکلات احتمالی بسیار موثر و این همکاری را نشانه ارتباط قدرتمند تبیان زنجان با مخاطبان خود برشمرد.

وی پیشتاز بودن تبیان زنجان از سال 82 و رسیدن به این جایگاه در کشور را مرهون تلاش بی وقفه دست اندرکاران و حمایت مدیران اداره کل دانست و آن را گام کوچکی برای برآورده نمودن انتظارات کاربران در سطح کشور عنوان کرد.