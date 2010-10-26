  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

13 هزار تن گوشت قرمز در گلستان تولید شد

13 هزار تن گوشت قرمز در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی استان گلستان اعلام کرد : 13 هزار تن گوشت قرمز در نیمه اول سال جاری در استان تولید شد.

رحمیت سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: روزانه 75 تن گوشت قرمز در این استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا طی نیمه اول سال جاری 13 هزار تن گوشت قرمز ( گاو و گوسفند ) در دامداری های استان گلستان تولید شده که ارزش ریالی آن حدود 130 میلیارد تومان است.
 
سمیعی بیان داشت: 11 هزار تن از تولیدات فوق در داخل استان مصرف شده و بقیه به صورت خام یا فرآوری شده به سایر استانها ارسال شده است.
 
مدیر امور دام جهادکشاورزی گلستان گفت: استان گلستان دارای یک میلیون و400 هزار راس دام سبک ( گوسفند ، بره ، بز و بزغاله ) و دو میلیون و 800 هزار راس دام سنگین ( گاو ، گوساله ، گاومیش و شتر ) است.
 
وی افزود: این استان نقش مهمی در تولید فرآورده های خام دامی و تامین پروتئین جامعه ایفا می کند. 
کد مطلب 1178831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها