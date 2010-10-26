13 هزار تن گوشت قرمز در گلستان تولید شد

رحمیت سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: روزانه 75 تن گوشت قرمز در این استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا طی نیمه اول سال جاری 13 هزار تن گوشت قرمز ( گاو و گوسفند ) در دامداری های استان گلستان تولید شده که ارزش ریالی آن حدود 130 میلیارد تومان است.

سمیعی بیان داشت: 11 هزار تن از تولیدات فوق در داخل استان مصرف شده و بقیه به صورت خام یا فرآوری شده به سایر استانها ارسال شده است.



مدیر امور دام جهادکشاورزی گلستان گفت: استان گلستان دارای یک میلیون و400 هزار راس دام سبک ( گوسفند ، بره ، بز و بزغاله ) و دو میلیون و 800 هزار راس دام سنگین ( گاو ، گوساله ، گاومیش و شتر ) است.

وی افزود: این استان نقش مهمی در تولید فرآورده های خام دامی و تامین پروتئین جامعه ایفا می کند.