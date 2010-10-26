دو طایفه ایرانشهری پس از سه سال صلح کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دو طایفه اهل سنت ایرانشهر پس از سه سال ظهر امروز در مسجد الزهرا اهل سنت گرد هم آمدند و به اختلافات خود پایان دادند.

فرماندار ایرانشهر اظهار داشت: دو طایفه "برهان زهی" و "صلاح زهی" از سه سال قبل با هم اختلاف داشته اند که در این مدت از این دو طایفه دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

رحمدل بامری افزود: با پیگیریها و همکاری های دفتر مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان علما، معتمدان، ریش سفیدان و اعضای شورای تامین ایرانشهر این دو طایفه امروز با هم سازش کردند.

وی ادامه داد: اختلافات و ناامنی از توسعه و عمران منطقه جلوگیری می کند و نقش علماء، ریش سفیدان و سران طوایف در تامین امنیت حائز اهمیت است.

در این مراسم حجت اسلام عبد اللهی و مولوی کریم زایی ائمه جمعه ایرانشهر هم در سخنانی بر وحدت و همدلی و انسجام مردم برای جلوگیری از توطئه های دشمنان تاکید کردند.

