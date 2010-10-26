آخرین پرواز دیسکاوری و ابهام ناسا در عملی شدن ماموریت نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل دیسکاوری در تاریخ 20 سپتامبر 2010 برای آخرین بار از آشیانه غار مانند خود خارج شد تا برای انجام آخرین ماموریت خود به سوی ایستگاه فضایی بین المللی آماده شود.

اکنون کمتر از دو هفته مانده به آغاز آخرین پرواز این شاتل کهنه کار، هنوز ابهاماتی در زمینه آخرین ماموریت شاتلهای ناسا به منظور انجام آخرین ماموریت در ایستگاه فضایی بین المللی وجود دارد، ابهامی که به قطعیت رسیدن در آن می تواند قلمرو فعالیتهای شاتلها را تا سال آینده افزایش دهد.

ناسا دو ماموریت برنامه ریزی شده در دست دارد، پرواز دیسکاوری و اندیور که باید تا قبل از مهلت بازنشستگی شاتلهای ناسا تا سال 2011 به پایان برسند. باراک اوباما و کنگره آمریکا با اجرای ماموریت اضافی و سومی نیز موافقت کرده اند اما قطعی شدن آن نیازمند بازبینی های مجلس این کشور است.

اما به گفته "جان شنون" مدیر برنامه های شاتلهای ناسا هنوز برای عملی شدن سومین و آخرین ماموریت شاتلی به سوی ایستگاه بین المللی فضایی برنامه ای صریح و قاطعانه طرح نشده و شانس آغاز این پروژه تقریبا 50 درصد است.

بر اساس گزارش رویترز، قرار است دیسکاوری در تاریخ اول نوامبر 2010 ماموریت آخر خود را آغاز کند، ماموریتی 11 روزه با هدف انتقال مخازن و روباتی شبه انسانی به ایستگاه فضایی بین المللی این ماموریت برای کهنه پرواز ترین شاتل آژانس فضایی آمریکا، سی و نهمین و آخرین سفر به آن سوی آسمانها خواهد بود.