به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته‌های چهاردهم و پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته چهاردهم

پنجشنبه - 13/8/89

* ملوان بندرانزلی - فولادخوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

جمعه - 14/8/89

* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* سایپای البرز - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* شاهین بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بوشهر

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

هفته پانزدهم

پنجشنبه - 20/8/89

* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:30، ورزشگاه دستگردی تهران

جمعه - 21/8/89

* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب‌آهن فولاد شهر

* پیکان قزوین - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* نفت تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* شهرداری تبریز - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 30/8/89

* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز