به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفتههای چهاردهم و پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هفته چهاردهم
پنجشنبه - 13/8/89
* ملوان بندرانزلی - فولادخوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان
جمعه - 14/8/89
* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* سایپای البرز - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* شاهین بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بوشهر
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران
هفته پانزدهم
پنجشنبه - 20/8/89
* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه باهنر کرمان
* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:30، ورزشگاه دستگردی تهران
جمعه - 21/8/89
* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوبآهن فولاد شهر
* پیکان قزوین - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* نفت تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* شهرداری تبریز - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی تهران
یکشنبه - 30/8/89
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
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