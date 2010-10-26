عکاسان برتر مسابقه ماه بهشتی شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در پایان این مسابقه ناصر محمدی، بهنام محمدی، سالار نیرهدی، رسول عباسی مهر و لیدا ملیحی به عنوان نفرات برتر این مسابقه معرفی شدند.

113 تصویر شرکت داده شده در این مسابقه توسط 18 عکاس زنجانی، لحظات زیبای بندگی مومنان در ایام ماه مبارک رمضان امسال را به تصویر کشیدند.

22 اثر برگزیده این مسابقه تا پایان هفته جاری در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

زین العابدین نصیری مسئول انجمن سینمای جوان استان، آرش حمیدی مسئول سایت کلوپ عکس ایران و حمیدرضا بازرگانی عکاس برجسته استان، داوری مسابقه را بر عهده داشته اند.

در مراسم اختتامیه این مسابقه از نفرات برگزیده با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.



