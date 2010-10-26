بوشهریها در قبال مخدرهای صنعتی مراقب فرزندان خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ حجت الله نوری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تغییر الگوی مصرف در بین معتادان اتفاق افتاده و لازم است خانواده ها با هوشیاری کامل اعمال و رفتار جوانان خود و مراودات آنها را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز رفتارهای نابهنجار به دنبال علت باشند.

وی با اشاره به اینکه رواج مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به جای مواد مخدر سنتی زنگ خطر برای جامعه است، گفت: لازم است خانواده ها در مقابل این بلای خانمان سوز کاملا هوشیارانه رفتار کنند .

نوری افزود: در عصر حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات امروز جامعه، مواد مخدر است و تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی و رواج این نوع مواد در بین جوانان زنگ خطر را برای جامعه به صدا در آورده است .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با بیان اینکه خطر مواد مخدر صنعتی از دیگر مواد بیشتر است، گفت: باید با اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای دقیق، مردم را با عواقب ناگوار این گونه موادآگاه کرده و از گرایش افراد جامعه به سمت این گونه مواد جلوگیری به عمل آید .