بوشهریها در قبال مخدرهای صنعتی مراقب فرزندان خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ حجت الله نوری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تغییر الگوی مصرف در بین معتادان اتفاق افتاده و لازم است خانواده ها با هوشیاری کامل اعمال و رفتار جوانان خود و مراودات آنها را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز رفتارهای نابهنجار به دنبال علت باشند.
وی با اشاره به اینکه رواج مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به جای مواد مخدر سنتی زنگ خطر برای جامعه است، گفت: لازم است خانواده ها در مقابل این بلای خانمان سوز کاملا هوشیارانه رفتار کنند.
نوری افزود: در عصر حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات امروز جامعه، مواد مخدر است و تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی و رواج این نوع مواد در بین جوانان زنگ خطر را برای جامعه به صدا در آورده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با بیان اینکه خطر مواد مخدر صنعتی از دیگر مواد بیشتر است، گفت: باید با اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای دقیق، مردم را با عواقب ناگوار این گونه موادآگاه کرده و از گرایش افراد جامعه به سمت این گونه مواد جلوگیری به عمل آید.
وی ضمن توصیه به خانواده ها در خصوص کنترل و آسیب شناسی رفتارهای غیر طبیعی فرزندان درخواست کرد تا از حضور آنها در مراسمها و مهمانیهای مشکوک جلوگیری کنند و غیبتهای غیر موجه آنان از جمع خانوادگی را پیگیر شوند.
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