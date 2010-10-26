1700 نفر در ایلام آموزش صنایع دستی فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هزار و 727 نفر در این مدت در 26 رشته از جمله سفالگری، معرق، منبت، گلیم نقش برجسته، گلیم ساده، قلاب بافی، چیت بافی، اهرام بافی، جاجیم بافی، نقاشی روی شیشه، حصیر بافی ، تکه دوزی، گلدوزی، گچبری و سیاه چادر بافی در شهرستان های مختلف استان آموزش دیده اند.

وی با اشاره به برگزاری11 نمایشگاه از آثار هنرمندان صنایع دستی در خارج از استان و هفت نمایشگاه داخل استانی افزود: ارزش تولیدات به فروش رفته هنرمندان ایلامی در داخل و خارج از استان در شش ماهه اول امسال حدود سه میلیارد تومان بوده که عمده آن در زمینه گلیم و گلیم نقش برجسته بوده است.

اسکندری گفت: سه هزار صنعتگر در بخشهای مختلف صنایع دستی در استان ایلام مشغول فعالیت هستند که 382 نفر از آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.