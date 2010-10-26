بیمارستانهای گردشگری سلامت باید ارزیابی بین المللی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه با حضور در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات به تشریح عملکرد حوزه بهداشت و درمان در یکسال اخیر پرداخت و گفت: موضوع ارتقای اورژانسهای بیمارستانی از جمله اولویتهای وزارت بهداشت است که هرگز رها نخواهد شد و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به بازدیدهای وزیر بهداشت از اورژانسهای بیمارستانی کشور، افزود: در برنامه زمان بندی شده دو تا سه ساله انتظار داریم رضایتمندی مردم از اورژانسها و بیمارستانها بیش از دو برابر شود.

معاون وزیر بهداشت به اقدامات انجام شده در جهت ارتقای کیفیت خدمات اورژانسهای پیش بیمارستانی گفت: از آنجا که پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی پاسخگوی ارائه خدمات در جاده‌های فرعی نیستند و جاده‌های فرعی کشور از وسعت بسیاری برخوردارند، در طول برنامه پنجم توسعه مقرر شده تا پایگاههای امدادی هوایی وزارت بهداشت به 84 پایگاه برسد.

امامی رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برنامه اعتباربخشی مراکز درمانی که هم اکنون نهایی شده و در شرف ابلاغ است، افزود: بر اساس این برنامه بیمارستانها به صورت دقیق ارزشیابی می‌شوند.

وی در ادامه از برنامه‌های وزارتخانه برای ارزیابی‌ مراکز درمانی کشور توسط سازمانهای بین‌المللی خبر داد و گفت: به این ترتیب بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور اعتباربخشی بین‌المللی می‌شوند که البته این امر اجباری نیست. اما برای بیمارستانهایی که مایل به ارائه خدمات گردشگری سلامت هستند باید این اعتباربخشی را داشته باشند. در مجموع هدف گذاری شده تا پایان سال 92 بیمارستانهایی که مایل به ارائه خدمات گردشگری سلامت هستند اعتباربخشی یکی از سازمانهای بین‌المللی را دریافت کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای تقویت نظارت بر ارائه خدمات مراکز درمانی ادامه داد: در زمینه مباحث مربوط به پرداخت و دریافت هزینه‌های درمانی ساز و کارهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا به این ترتیب طی یک دوره زمانی مشخص هیچگونه پرداختی خارج از تعرفه‌ های مصوب وجود نداشته باشد. این امر با همکاری ارگانهای مربوطه از جمله سازمان نظام پزشکی، وزارت رفاه، بسیج جامعه پزشکی و... در دست انجام است تا پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی به تدریج به صفر برسد.

وی در ادامه به تاثیر اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: با هدفمند کردن یارانه‌ها مقدار هزینه‌ های سلامت افزایش می‌یابد. طبیعی است که قیمت حاملهای انرژی در حوزه سلامت نیز گرانتر می‌شود اما با حمایتهایی که قرار است از حوزه سلامت صورت گیرد اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بیمارستانها بیش از 15 درصد نخواهد بود.

امامی رضوی گفت: وزارت بهداشت درخواست داده که 20 درصد از مبلغ 10 هزار میلیارد تومانی که از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به حوزه حمایتی داده می‌شود به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد. این موضوع در مجلس تصویب نشده اما در دولت تفاهماتی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین هنوز مکانیسم پرداخت این 20 درصد در دولت تعیین نشده است، این 20 درصد به بیمه‌ها پرداخت شود، باید تعرفه‌های خدمات درمانی افزایش یابد اما اگر به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت شود نیازی نیست که در بیمه ها لحاظ شود.