پروژه مسکن مهر سهند از بزرگترین طرح های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی عصر شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان تبریز با اشاره به اینکه این پروژه در چهار سایت اجرا می شود از احتمال افتتاح چهار هزار واحد مسکونی مهر در شهرک سهند با حضور رئیس جمهور در آذر ماه سال جاری خبر داد.

وی تاکید کرد: مسکن مهر، محلی برای کسب درآمد نیست و باید همه دستگاه های خدمات رسانی پا به پای پیشرفت فیزیکی پروژه ها، طرح های خدماتی خود را به پیش ببرند.

چمنی پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر سردرود، خسروشهر و شهرک سهند را قابل قبول دانست و گفت: اجرای مسکن مهر باسمنج نیاز به تلاش و زحمت بیشتری دارد و امیدواریم ، مشکلات به وجود آمده توسط معارض، برطرف شود.

خاطر نشان می شود احداث 25 هزار واحد مسکونی در شهرک جدید سهند، یکی از بزرگترین طرح های مسکن مهر در سطح کشور است که در چهار سایت اجرا می گردد.

سایت اول این پروژه شامل 316 واحد مسکونی است که هم اکنون توسط شش شرکت تعاونی در حال احداث است و در مرحله سفت کاری و نازک کاری است.

سایت دوم 348 هکتار وسعت دارد که در منطقه چسبیده به دره اسکو واقع شده و هم اکنون در مرحله آماده سازی و پی ریزی است.

سایت سوم 54 هکتار است که 20 شرکت انبوه سازی در حال احداث چهار هزار واحد مسکونی در آن هستند. در این سایت سه مدرسه و یک باب مسجد در نظر گرفته شده و در آذر ماه توسط رئیس جمهور به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

سایت چهارم نیز با وسعت 250 هکتار دارد در حال احداث است.