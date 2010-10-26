استیل آذین مستحق گرفتن یک امتیاز در بوشهر نبود

حشمت الله مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: استیل آذین تهران تیمی بزرگ با بازیکنان بزرگ است اما در حال حاضر آنها با مشکل روبه رو هستند و عدم هماهنگی و همفکری آنان باعث شد تا نظم تیمی مناسبی نداشته باشند اما ما نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در مقابل استیل آذین بازیکنان شاهین در دادن پاس به یکدیگر اشتباهات زیادی داشتند، گفت: هرچند موقعیتهای فراوانی داشتیم اما کم تعداد در مقابل این تیم حضور پیدا می کردیم که نمی توانستیم در حمله از پشتیبانی مناسبی برخوردار شویم.

مدیر فنی تیم فوتبال شاهین بوشهر گفت: در زمان تمرینات انواع تمرینها را با مهاجمین انجام می دهیم اما در زمان بازی مهاجمینمان در زدن ضربات پایانی کم دقت عمل می کنند.

مهاجرانی با بیان اینکه باید از موقعیتهایمان استفاده کنیم، اظهار داشت: در فوتبال اگر چیزی از دست برود به سختی به دست خواهد آمد و ما باید سعی کنیم در جزیان بازی از تمامی فرصتهایمان استفاده کنیم.