دستور کار امروز شورایعالی انقلاب فرهنگی/ بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روال اصلاحات اساسنامه این دانشگاه در دست بررسی است و تنش‌های غیرسازنده نیز رفع شده و تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روشن شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بحث وقف دانشگاه آزاد منتفی است اظهار داشت: اساسنامه این دانشگاه براساس دستور مقام معظم رهبری به کمیته ویژه‌ای ارجاع و کار اصلاحات نیز آغاز شده است.

وی به روند اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد اشاره کرد و یادآور شد: اصلاحات اساسنامه در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با امضای رئیس جمهور لازم الاجرا می‌شود.

کبگانیان همچنین به موارد اصلاحیه این اساسنامه اشاره کرد و ادامه داد: اساسنامه این دانشگاه یک بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود ولی براساس دستور مقام معظم رهبری کمیته‌ای ایجاد شد تا نکاتی در اساسنامه دانشگاه آزاد از لحاظ حقوقی و فقهی اصلاح شود که در نهایت پس از تکمیل آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ‌ شود.

وی همچنین به آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر فصل ما قبل آخر این نقشه که شامل راهبردهای کلان است در دستور کار قرار دارد و همچنین تیمی در دبیرخانه این شورا ایجاد شده تا در صورت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی این فصل را از مهمترین بخش‌های نقشه جامع علمی کشور خواند و توضیح داد: این بخش شامل دستوراتی برای لازم‌الاجرا شدن مفاد نقشه جامع علمی است.