تیم هندبال شهرداری زرند منحل شد

مجید زراعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم هندبال شهرداری زرند رسما منحل شد و وضعیت ادامه کار این تیم تا 15 آبان مشخص می شود.

زراعتی یادآورشد: طی هفته گذشته جلسات مختلفی برگزار شد که تصمیمات مختلفی برای ادامه کار تیم مطرح شد که در نهایت 15 آبان ماه تکلیف این تیم مشخص می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری زرند قانونا 200 میلیون بدهی در قبال این تیم دارد که با توجه به صحبتهایی که شده 150 میلیون بدهی شهرداری زرند و 100 میلیون بدهی هیئت هندبال استان است که تکلیف پرداخت این مبلغ نیز تا هفته آتی مشخص می شود و هیئت درصدد این است که اگر اسپانسر برای ادامه کار این تیم پیدا شد تیم جدید بدون بدهکاری کار خود را آغاز کند.

دبیر هیئت هندبال استان کرمان گفت: با چند اسپانسر از جمله گل گهر سیرجان و لاستیک بارز مذاکره کردیم ولی هیچ یک زیر بار تیم داری در هندبال نرفتند.

طی چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر ادغام دو تیم هندبال کرمان با تیم هندبال مس کرمان و یا ادامه کار این تیم با نامی جدید منتشر شد که 15 آبان ماه در جلسه نهایی هیئت هندبال وضعیت این شایعات نیز مشخص می شود.

تیم هندبال کرمان یکی از پر افتخارترین تیمهای هندبال کشور در صحنه بازیهای آسیایی است.

