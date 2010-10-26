ارائه 20 خدمت دولتی توسط دفاتر پیشخوان روستایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا سهندی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت فعال سازی این دفاتر درمناطق روستایی استان، افزود: هم اکنون خدمات شرکتهای مخابرات، پست و پست بانک در دفاتر ICT روستائی ارائه می شود، که باید با همکاری دستگاهها، با توجه به تجهیزات سخت ونرم افزاری مناسب، دفاتر پیش ازپیش فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون امتیاز 536 دفتر ICT روستایی توسط شرکت مخابرات آذربایجان غربی واگذار شده، بیان داشت: درراستای توسعه دولت الکترونیک، شرکتهای خدمات رسان ودستگاههای اجرایی ملزم به ارائه خدمات از طریق دفاتر ICT روستایی شدند.

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات و دبیر کارگروه پیشخوان دولت آذربایجان غربی اظهار داشت: در راستای کاهش مسافرتها وتسهیل امور روستانشینان، شرکتهای خدمات رسان ازجمله آب وفاضلاب روستایی، توزیع نیروی برق، پخش فرآورده های نفتی، گاز، ثبت احوال، بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی ملزم به ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت شدند.

سهندی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل انجمن صنفی دفاتر ICT روستایی، خواستارپیگیری ورفع مشکلات مربوطه ازطریق انجمن مذکور شد.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری و رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت، طی حکمی ویژه، مدیرعامل شرکت مخابرات استان را مامور بررسی و حل مسایل و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت کرده است.