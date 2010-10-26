تاکید احمدی نژاد و مورالس بر تقویت جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و ایوو مورالس در دیدار دوجانبه در تهران که امروز سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اینکه امپریالیسم در موضع ضعف قرار دارد شرایط کنونی را بهترین فرصت برای تقویت جبهه ملت های مستقل و تشریح وضع مطلوب در برابر نظام سلطه دانستند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به اینکه نظام سلطه از قرارگرفتن ملت های مستقل در مسیر آزادی و عدالت، عصبانی است ، تصریح کرد : بی تردید تقویت جبهه ملت های مستقل به نفع صلح و امنیت جهانی است و موجب تضعیف هر چه بیشتر نظام سرمایه داری خواهد شد.

وی گفت: شرایط تاریخی به نفع ملت های مستقل در حال تغییر است و باید هوشمندانه از این شرایط به نفع ملت ها استفاده کرد.

ایوو مورالس نیز در این دیدار با اشاره به بازدید خود از دستاوردهای صنعتی ایران و اظهار خرسندی از پیشرفت ایران اظهار داشت: دستاورد ملت های مستقل و انقلابی می تواند در خدمت پیشرفت و رفاه ملت ها قرار بگیرد.

رئیس جمهور بولیوی همچنین هماهنگی و همکاری دو کشور را در موضوعات بین المللی در مقابل توطئه های امپریالیسم مورد تاکید قرار داد و گفت: همکاری و هماهنگی نزدیک کشورهای مستقل می تواند آسیب پذیری در مقابل نظام امپریالیسم را کاهش دهد.



