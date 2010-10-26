"بی خوابی عمیق" در گام اول تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در مراسمی که شامگاه دیروز دوشنبه 3 آبان با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل ارشاد استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی و کرمان برگزار شد به‌عنوان اثر برگزیده در بخش شعر بزرگسال در چهارمین دوره جایزه گام اول و شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال در استان کرمان انتخاب شده است.

"بی‏خوابی عمیق" اولین مجموعه شعر سیار است که شعرهای دوره دبیرستان تا امروز وی را شامل می شود. این کتاب شامل 50 شعر در قالبهای کلاسیک و نو است و اشعاری با مضامین آیینی، اجتماعی و آزاد را در بر می‏گیرد.

سیار با این شعرها مقام اول بخش کلاسیک را در جشنواره بین‌المللی شعر فجر سال 87 را به دست آورده است.