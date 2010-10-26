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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

"بی خوابی عمیق" در گام اول تقدیر شد

"بی خوابی عمیق" در گام اول تقدیر شد

مجموعه شعر "بی خوابی عمیق" سروده محمد مهدی سیار از مجموعه شعر جوان که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است، در چهارمین دوره جایزه ادبی "گام اول" مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در مراسمی که شامگاه دیروز دوشنبه 3 آبان با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل ارشاد استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی و کرمان برگزار شد به‌عنوان اثر برگزیده در بخش شعر بزرگسال در چهارمین دوره جایزه گام اول و شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال در استان کرمان انتخاب شده است.

"بی‏خوابی عمیق" اولین مجموعه شعر سیار است که شعرهای دوره دبیرستان تا امروز وی را شامل می شود. این کتاب شامل 50 شعر در قالبهای کلاسیک و نو است و اشعاری با مضامین آیینی، اجتماعی و آزاد را در بر می‏گیرد.

سیار با این شعرها مقام اول بخش کلاسیک را در جشنواره بین‌المللی شعر فجر سال 87 را به دست آورده است.

کد مطلب 1178873

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