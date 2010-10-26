"بی خوابی عمیق" در گام اول تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در مراسمی که شامگاه دیروز دوشنبه 3 آبان با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل ارشاد استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی و کرمان برگزار شد بهعنوان اثر برگزیده در بخش شعر بزرگسال در چهارمین دوره جایزه گام اول و شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال در استان کرمان انتخاب شده است.
"بیخوابی عمیق" اولین مجموعه شعر سیار است که شعرهای دوره دبیرستان تا امروز وی را شامل می شود. این کتاب شامل 50 شعر در قالبهای کلاسیک و نو است و اشعاری با مضامین آیینی، اجتماعی و آزاد را در بر میگیرد.
سیار با این شعرها مقام اول بخش کلاسیک را در جشنواره بینالمللی شعر فجر سال 87 را به دست آورده است.
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