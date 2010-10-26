ایران مدال طلای رقابتهای کبدی گوانگ جو را می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رضا مقصود لو پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره رقابتهای کبدی دایره ای قهرمانی کشور در تبریز تصریح کرد: رتبه ای که برای فدراسیون از سوی سازمان برای تیمهای کبدی بانوان و آقایان ایران اسلامی در رقابتهای گوان جو چین در نظر گرفته شده مدال نقره بانوان و برنز آقایان خواهد بود.

وی افزود: تیم بانوان در 9 دوره اردوی آمادگی به حد بالای آمادگی رسیده و در اردوی این تیم در سریلانکا که حریف اصلی ایران است در رقابتهای آسیایی گوانگ جو چین با 20 امتیاز اختلاف شکست داد و در این حالی بود که در رقابتهای قهرمانی آسیا با سه پوئن مدال طلا را به سریلانکا داد ولی در بازیهای آسیایی گوانگ جو چین مدال طلا برای بانوان به امید خداوند بدست خواهد آمد.

رئیس فدراسیون کبدی کشور در خصوص وضعیت کبدی آقایان در در بازیهای آسیایی گوانگ جو چین گفت: با توجه به مصدومیت های سخت تعدادی از ملی پوشان در جریان برگزاری اردو ها سازمان تربیت بدنی مدال برنز را مد نظر گرفته ولی امید است با تلاش و کوشش تیم قدرتمند هند را شکست داده و به مدال طلا برسیم.

وی از افزایش دو برابری بودجه فدراسیون کبدی خبر داد و گفت: بودجه فدراسیون کبدی با عنایت ویژه دکتر سعیدلو دو برابر افزایش یافته که با برنامه ریزی های مودر نظر در رقابتهای جهانی نیز تیم ایران درخشش فوق العاده خواهد داشت.

محمد رضا مقصود لو در خصوص کبدی دایره ای در کشور گفت: یک سال از تشکیل کبدی دایره ای یا همان سرگل کبدی در کشور می گذرد و هفت استان در حال حاضر در این رشته فعالیت دارند که به زودی تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: کشور انگلیس در کبدی دایره ای در اروپا دارای مقام بوده و در رقابتهای المپیک لندن به صورت نمایشی مسابقات کبدی دایره ای برگزار خواهد شد تا این رشته نیز وارد رقابتهای المپیک شود وبه جهت عدم وجود کبدی استاندار در اروپا و توسعه کبدی دایره ای در کشورهای اروپایی نیاز است تیم کبدی دایره ای کشور نیز رشد داشته باشد تا بتواند در رقابتهای قهرمانی جهان که امسال در پنجاب هند دی ماه سالجاری برگزار خواهد مدال برنز را به مدال طلا تبدیل کند.

فدراسیون کبدی در رشته های کبدی دایره ای، کبدی ساحلی، کبدی سالنی و کبدی استاندارد فعال است.

اولین دوره رقابتهای کبدی دایره ای قهرمانی مردان کشور انتخابی تیم ملی کبدی دایره ای به میزبانی تبریز با حضور مقصود لو رییس فدراسیون کبدی کشور آغاز شد.

در اولین دوره رقابتهای کبدی دایره ای قهرمانی مردان کشور در رده بزرگسالان در تبریز هفت تیم حضور دارند.

رقابتهای کبدی دایره ای قهرمانی مردان کشور از چهار تا شش آبان ماه در زمین چمن مصنوعی روباز مجموعه ورزشی پرواز برگزار می شود.