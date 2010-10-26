گسترش روابط کشورهای منطقه زمینه ساز امنیت پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه‌شنبه در دیدار نخست وزیر ارمنستان روند روابط دو کشور را مثبت و رو به جلو دانست و گفت: بین دو ملت ایران و ارمنستان همبستگی و علاقه قبلی وجود دارد و این ظرفیت مناسبی است که می‌توان برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از آن استفاده کرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: ملت ایران همیشه آماده است تجارب و توانمندی‌های خود را در اختیار دوستان خود قرار دهد و پیشرفت آنها را پیشرفت خود می‌داند.

وی خاطر نشان کرد: افزایش همکاری‌های تجاری، اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه حمل و نقل و انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک حلقه‌های اتصال ملت‌های منطقه به یکدیگر است و هر چقدر اینگونه مناسبات افزایش پیدا کند پایداری روابط بین ملت‌ها تقویت خواهد شد.

نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با بیان اینکه بین ایران و ارمنستان دیدگاه یکسان و مشترکی وجود دارد خواستار افزایش سطح روابط اقتصادی متناسب با سطح روابط سیاسی و فرهنگی شد.

تیگران سرکیسیان با بیان اینکه دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش همکاری به ویژه در زمینه اقتصادی برخوردارند، اظهار داشت: ارمنستان قصد دارد از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح مناسبات و همکاری‌های دو کشور استفاده کند.



