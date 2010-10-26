برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای جام حذفی به شرح زیر است:

دوشنبه - 17/8/89

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر (یک شانزدهم نهایی)

* فولاد خوزستان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)

جمعه - 28/8/89

* ملوان بندرانزلی - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی (یک هشتم نهایی)

شنبه - 29/8/89

* استیل آذین تهران - نفت مسجد سلیمان، مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)

* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز (یک هشتم نهایی)

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران (یک هشتم نهایی)

یکشنبه - 30/8/89

* پرسپولیس - داماش گیلان، ساعت و مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)

* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر (یک هشتم نهایی)

پنجشنبه - 4/9/89