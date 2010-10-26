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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی اعلام شد

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و یک دیدار معوقه از مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای جام حذفی به شرح زیر است:
دوشنبه - 17/8/89
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر (یک شانزدهم نهایی)
* فولاد خوزستان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)

جمعه - 28/8/89
* ملوان بندرانزلی - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی (یک هشتم نهایی)

شنبه - 29/8/89
* استیل آذین تهران - نفت مسجد سلیمان، مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز (یک هشتم نهایی)
* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران (یک هشتم نهایی)
 
یکشنبه - 30/8/89
* پرسپولیس - داماش گیلان، ساعت و مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)
* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر (یک هشتم نهایی)
 
پنجشنبه - 4/9/89
* برنده دیدار ذوب آهن و شهرداری یاسوج - کاوه تهران، ساعت و مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می شود (یک هشتم نهایی)
 
کد مطلب 1178880

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