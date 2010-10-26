245 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: روزانه 600 کامیون کالا به ارزش اقتصادی سه میلیون دلار از مرز مهران به عراق صادر می شود.
وی گفت: از ابتدای فعالیت بازارچه مرزی تاکنون سه میلیارد دلار از این مرز به خارج از کشور صادر شده است.
حیاتی افزود: در مهر ماه گذشته 748 کاروان زائر ایرانی از مرز مهران به کشور عراق سفر کرده اند.
وی تعداد تردد زائران عتبات عالیات بطور روزانه در مرز بین المللی مهران را حدود شش هزار نفر اعلام کرد.
حیاتی رشد صادرات امسال را 34 درصد عنوان کرد و گفت: در هفت ماهه گذشته 245 میلیون دلار کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.
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