به گزارش خبرنگار مهر در قم، هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بیانیه ای با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سفر به قم در خصوص معماری و شهرسازی این پایتخت معنوی و معرفتی جهان تشیع و تأکید بر لزوم ملاحظه معیارهای اسلامی و نمادهای انقلابی در معماری و شهرسازی این شهر با اعلام بیانیه‌ای بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ضمن ارج نهادن به این بیانات ارزشمند که همواره چراغ روشن در راه تعالی و پیشرفت کشور خواهد بود، سپاس بیکران خویش را به محضر آن بزرگوار تقدیم می کند.



در بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با تأکید بر اینکه شهر مقدس قم خاستگاه انقلاب و اسلام است، اظهار داشت: قم باید خاستگاه مبانی معماری و شهرسازی نوین اسلامی باشد.



همچنین در این بیانیه تأکید شده است: سازمان نظام مهندسی استان قم به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته و آمادگی خود را به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری اعلام می کند.



در بخش دیگری از این بیانیه ضمن تأکید بر ضرورت همکاری مشترک بین مهندسان و متخصصان جامعه فنی و مهندسی و علما و فضلای حوزه علمیه به منظور تحلیل واقع بینانه و پژوهش و برنامه‌ریزی برای تبیین اصول و نمادهای اسلامی و انقلابی در معماری و شهرسازی، خاطرنشان شده است: سازمان نظام مهندسی از حوزه علمیه و علمای آن نیز برای تببین این اصول و نمادها، دعوت به عمل می‌آورد.



همچنین سازمان نظام مهندسی در این بیانیه تصریح کرد: باور سازمان نظام مهندسی بر این است که معماری و شهرسازی، فقط کالبد و بنا نیست که روح و جان و ایمان را هم شامل می‌شود، لذا این حرکت جز با همکاری همه اجزای فرهنگی، اجرایی و فنی جامعه و اراده برخواسته از شعور مردمی برای تغییر در آنچه که از آن رنج می‌بریم، میسر نخواهد شد.



در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه مهندسی استان قم با سر لوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، ضمن برگزاری چندین نشست مشترک با موضوع معماری اسلامی در سال گذشته و اختصاص بودجه ویژه پژوهش با محوریت معماری اسلامی، گام‌های اولیه را برای اجرایی شدن منویات مقام رهبری برداشته و برنامه‌های اجرایی ذیل را به ترتیب اولویت پیگیری خواند نمود:



1- تدوین معیار، ارزیابی و آسیب شناسی وضع موجود برساسا مبانی و شایسته‌های دینی و فرهنگی



2- تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه معماری و شهرسازی



3- برنامه‌ریزی برای نهادینه کردن مبانی و معیارها در جامعه کارشناسی



- ایجاد پژوهشکده شهرسازی و معماری اسلامی و تأسیس انجمن شهرسازی و معماری اسلامی



- اختصاص بودجه به امر پژوهش با موضوع شهرسازی و معماری اسلامی



- انجام مطالعات و فعالیت‌های علمی



4- ایجاد زمینه تعامل با حوزه علمیه قم به منظور تبیین اصول شهرسازی و معماری اسلامی



5- تهیه سند چشم انداز شهرسازی و معماری اسلامی



در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: شایسته است دولت، مجلس شورای اسلامی و به تبع آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی معماری و شهرسازی با نگاه ویژه به استان قم و اختصاص اعتبارات پژوهشی و اجرایی در بودجه‌های سالانه و تعریف جایگاه مناسب در برنامه‌های پنج ساله، اهداف پیشرو را به منظور ایجاد الگوی نمونه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان اسلام و ایران محقق نمایند.