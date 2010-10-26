جلسه پرتنش تودیع و معارفه مدیر میراث فرهنگی در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این جلسه که ظهر سه شنبه برگزار شد با انتقادات مدیرکل سابق میراث فرهنگی از "بقایی"، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، قهر مشاور بقایی و ترک جلسه از سوی وی، سخنان تند نماینده گچساران در مجلس علیه این اقدام سازمان میراث فرهنگی در برکناری مدیرکل استان و در نهایت دفاع مشاور میراث فرهنگی از تغییر مدیرکل و حاشیه های دیگر همراه بود.

برخی مسئولین کشوری کهگیلویه و بویراحمد را نمی شناسند

در ابتدای این مراسم مدیرکل سابق میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به عنوان یک کهگیلویه و بویراحمدی رنج می بردم که کسی استان ما را نمی شناسد و نمی داند کجاست و رنج می بردم که مسئولین در تهران نیز این استان را نمی شناسند.

یدالله مرادی با بیان اینکه هدف اول من معرفی این استان بود، افزود: استان ما استانی محروم نیست بلکه ناشناخته است و تابلویی زیبا از خلقتهای الهی در آن ترسیم شده که به هر دلیل، در حکومت پهلوی به عمد و در این مقطع نیز به دلایلی معرفی نشده است که شاید بخشی از آن ناشی از ضعف ما باشد.

وی هدف دوم را توسعه استان بر محوریت صنعت گردشگری و عرضه پتانسیلهای گردشگری استان عنوان کرد و بیان داشت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این استان تا قبل از حضورم، سازمانی فراموش شده بود اما الان محور اکثر تصمیم گیریها در استان به شمار می رود.

مرادی سفرسفرا، همایش شهرداران کشور، همایش سرمایه گذاران و تصویب 11 موافقتنامه گردشگری دراین همایش، حضور خبرنگاران کشوری دراستان و راه اندازی تورهای بازنشستگان ودانشجویان را برخی از برنامه های اداره کل میراث فرهنگی برای معرفی استان بیان کرد.

نگاه سازمان به کهگیلویه وبویراحمد تحقیرآمیز است

وی اظهار داشت: این استان را خیلی ها نمی شناسند و از جمله درهمین سازمان میراث فرهنگی تاکنون به کهگیلویه و بویراحمد سفر نکردند و بعضا با نگاه تحقیر آمیز هم با آن برخورد می کنند.

مرادی یادآور شد: بیش از سه بار با آقای بقایی مجادله داشتم برای اینکه در دیدن بودجه استان، تبعیض آمیز و کوچک برخورد می کرد.

وی بیان داشت: در جلسه مدیران پیشنهاد دادم که از سفرهای استانی آقای احمدی نژاد الگو بگیرند و با معاونینشان به استان بیایند و این در جلسه تصویب شد اما پس از هشت ماه حتی یکی از آنها به این استان نیامد.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان تصریح کرد: در این سازمان با واحدهای گوناگون حتی یک نیرو از این استان به عنوان سرایدار حضور ندارد اما از سایر استانها نیروهای زیادی به عنوان کارشناس و مدیرکل هستند و این مسئله در تصمیم گیری ها و جذب بودجه برای آن استانها موثر است و این یکی از مشکلات من با سازمان بود.

درپی این انتقادات "مرادی" از سازمان میراث فرهنگی کشور، مشاور بقایی در سازمان میراث فرهنگی که به عنوان نماینده وی در این جلسه حضور یافته بود به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد که این مسئله منجر به بروز واکنشهایی از سوی برخی از حضار و نماینده گچساران در مجلس شد.

پس از دقایقی اخلال در جلسه، ذوالفقاری با وساطت مشاور استاندار استان در امور روحانیون و معاون عمرانی استانداری به جای خود بر گشت و مرادی نیز به سخنان خود پایان داد.

اگر مرادی ضعیف بود چرا به او تشویق نامه دادید؟

نماینده گچساران به عنوان سخنران بعدی پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی اعتراض آمیز به انتقاد از ذوالفقاری و سازمان میراث فرهنگی به دلیل برکناری مرادی پرداخت.

سید قدرت حسینی گفت: استاندار به من اعلام کرد که "سازمان میراث فرهنگی برای برکناری مرادی فشار آوردند" و اما آقای ذوالفقاری این مسئله را تکذیب کردند و گفتند" من به استاندار گفتم که عملکرد مرادی عالی است و ما می خواهیم از توان ایشان در استان بزرگتری استفاده کنیم."

وی بیان کرد: من نیز به ایشان گفتم که باید با دو نماینده دیگر استان و مرادی که 29 سال است باهم هستیم، مشورت کنم و اگر آنها و مرادی مدیرکل میراث فرهنگی، پذیرفتند حرفی نیست.

وی خطاب به ذوالفقاری گفت: اگر می خواهید مدیری را تعویض کنید، عزل کنید، آبرو ببرید و بچه های انقلاب، نظام و ولایت و طرفداران واقعی احمدی نژاد را بکوبید، چرا باید ما نمایندگان متهم بشویم و چرا بازیگری و دغل بازی می کنید؟

حسینی افزود: مرد و مردانه بیایید و حرفتان را بزنید و مسئولان بگویند توان داریم، زور داریم، می خواهیم این کار را بکنیم.

وی با اشاره به اهدای 36 تشویق نامه در مدت کوتاه حضور مرادی در این اداره کل، گفت: سه تشویق نامه از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور و سه تشویق نامه نیز از طرف استاندار استان به وی اهدا شد و اگر این تشویق نامه ها درست هستند چرا این مدیر را برکنار می کنید و اگر دروغ هستند پس نفاقی در کار است.

نماینده گچساران بیان داشت: چرا به ما نمی گویید به چه جرمی با او برخورد می کنید وچرا توضیح نمی دهید، هالو گیر آوردید.

نمایندگان استان این تحقیر را تحمل نمی کنند

حسینی که مورد تشویق حضار قرار گرفته بود، خطاب به معاون استاندار گفت: هم اکنون هیچکدام از مدیران استان احساس امنیت نمی کنند و ما نمایندگان این تحقیر را تحمل نمی کنیم.

وی با اشاره به دور اول انتخابات نهم ریاست جمهوری در استان گفت: مرادی از همان دور اول طرفدار سرسخت احمدی نژاد بود و در انتخابات قبلی نیز تلاش زیادی کرد.آیا به جرم همراهی با احمدی نژاد با او برخورد می شود؟

دوم خردادی ها مدیران را تحقیر نمی کردند

این نماینده اصولگرای مجلس گفت: به برخی از دوم خردادی ها باید احترام گذاشت زیرا آنها اینطورمدیران را تحقیر نمی کردند.

حسینی با بیان اینکه من به عنوان نماینده این استان از این به بعد زیر بار این تحقیرها و تحکمها نخواهم رفت، با عصبانیت جلسه را ترک کرد و برخی از حضار نیز وی را همراهی کردند.

پس از این برای دقایقی دوباره جلسه تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان با اخلال مواجه شد. پس دقایقی تاخیر، ذوالفقاری مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی پشت تریبون رفت و به ایراد سخنان کوتاهی پرداخت.

ذوالفقاری گفت: یکی از دلایلی که به این استان نیامدیم همین مسائل بود چون نمی دانیم به چه شکلی با ما برخورد می شود.

وی با بیان اینکه برخی ازمسائل بین من و استاندار و نمایندگان استان را نمی خواهم افشا کنم و نمی خواهم مثل نماینده گچساران بی پرده صحبت کنم واحترام نگه می دارم، اظهار داشت: نماینده گچساران تبلیغات خود را برای انتخابات آینده کردند و از جلسه رفتند و دور بعد هم نماینده می شوند.

ذوالفقاری تصریح کرد: همان کسی که در این جلسه مورد خطاب قرار گرفت( بقایی) از اعضای بزرگ همین دولت احمدی نژاد است که آقایان برایش یقه پاره می کنند.

وی ضمن رد سخنان حسینی، گفت: به دلیل برخورد برخی بزرگوران ادامه صحبت را در شورای اداره کل میراث فرهنگی استان بیان می کنم.

این صحبت ذوالفقاری نیز واکنش برخی از افراد حاضر در جلسه را در پی داشت و مجددا برای دقایقی جلسه از حالت رسمی خارج شد.

مشاور سازمان میراث فرهنگی در ادامه با برداشتن قرآن از روی تریبون گفت: قسم می خورم که مطالب حسینی درست نبود و همچنین من اگر توهینی کردم از شما حضار محترم عذرخواهی می کنم.

مدیریت استان با مدیرکل میراث فرهنگی مشکلی نداشت

درادامه این جلسه معاون استاندار استان نیز با اشاره به برخی اقدامات مثبت مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گفت: چون برخی از سخنرانان تشویش اذهان کردند می گویم که مجموعه استان، با آقای مرادی مشکلی نداشتند.

علی حیدری افزود: در مسائل کلان هیچ مورد خاصی با ایشان وجود نداشت و ایشان با تمام توان برای معرفی استان به کشور تلاش کرد.

در پایان این جلسه مرادی مدیرکل سابق میراث فرهنگی حاضر به حضور بر روی سن و گرفتن هدایای خود نشد و مدیرکل جدید نیز به علت مسائل پیش آمده سخنرانی نکرد تا این جلسه در پایتخت طبیعت ایران به پایان برسد.