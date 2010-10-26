به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رامین در دومین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه " وزیر ارشاد عنوان کرده چیدمان غرفه ها با تصمیم معاونت مطبوعاتی بوده است و ربطی به وی ندارد" تصریح کرد: این مسئولیت همواره با معاون مطبوعاتی بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه چرا در نمایشگاه مطبوعات امسال غرفه خبرگزاریها در انتهای سالن محل برگزاری است و جایگاه مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشده گفت: عده ای از ما می پرسند که چرا بهترین جایگاه را به خبرگزاریها داده اید و ما هم پاسخ داده ایم که خبرگزاریها چون رسانه های مادر هستند در هر مکانی مستقر شوند سایر رسانه ها در دامن آنها قرار می گیرند. همچنین ما در ادبیاتمان داریم که "شرف المکان بالمکین" یعنی شخص و شخصیت هست که به آن جایگاه ارزش می دهد.

اختصاص راس نمایشگاه در منتهی الیه سالن به خبرگزاریها

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: در واقع رسانه های مادر مانند خبرگزاریها به سالن عزت داده اند و ما به همین دلیل راس نمایشگاه را که منتهی الیه سالن است به آنها اختصاص داده ایم.

رامین در پاسخ به اینکه دلیل قرار گرفتن رسانه های خارجی در ابتدای سالن که بهترین نقطه نمایشگاه است چیست گفت: علت اینکه ما رسانه های بین المللی را در آستانه در ورودی قرار دادیم این است که اعلام کنیم همانطور که جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی وارد یک فعالیت جهان شمول شده و جایگاه ممتازی را در عرصه بین المللی پیگیری می کند، رسانه های بین المللی نیز برای ما حائز اهمیت هستند، ضمن اینکه رسانه های ما نیز باید بین المللی شوند.

وی افزود: این ارتباط بین رسانه های داخلی و بین المللی بهترین فرصت برای ایران است تا به یک قطب رسانه ای برای جهان اسلام و حداقل کشورهای پیرامون خود تبدیل شویم.

رسانه های صهیونیستی را تحریم کرده ایم

رامین در پاسخ به واکنش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی برخی رسانه ها گفت: ما فقط رسانه های صهیونیستی و استکباری را تحریم کرده ایم، منتهی اگر کسی می خواهد ما را تحریم کند مختار است.

رامین درباره اینکه "برخی از سایتها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به دلیل اختصاص نیافتن مکان مناسب از شرکت در نمایشگاه انصراف داده اند؟ گفت: رسانه های ما نسبت به استفاده از فضایی که برای آنها فراهم شده آزاد هستند با این حال اگر رسانه ای در جنگ نرم علیه دشمن کار می کند قطعا یک فرصت بین المللی را برای تقویت جهان اسلام از دست نمی دهد.