ورامین قطب تولیدات کشاورزی و دامی استان تهران است

احمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: در شهرستان ورامین بالغ بر 130 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی وجود دارد که 85 هزار هکتار از آن نیاز به هیچ سرمایه گذاری برای تولید ندارد.

وی اظهار داشت: از این 85 هزار هکتار حدود 60 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات غلات (گندم و جو)، صیفی جات و باغات است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین ادامه داد: محصول پسته که حدود چهار سال است در این منطقه مورد بهره برداری قرار گرفته، بالغ بر دو هزار و 400 هکتار سطح زیر کشت دارد.

وی عنوان کرد: در این شهرستان حدود 9 هزار و 500 هکتار ذرت علوفه ای و چهار هزار هکتار پنبه زیرکشت است.

رتبه های برتر کشاورزی و دامی شهرستان در استان تهران و کشور

منصوری افزود: ورامین در بخش تولید غلات و گندم آبی فعالیت خوبی وجود داشته و در سال 85-86 (با 13تن و 100کیلوگرم) به عنوان رتبه اول در کشور معرفی شده است.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه محصولات گلخانه ای در این شهرستان عمدتاً خیار است، کشاورزان توانستند در تولید ارگانیک، محصول سالم نمونه کشوری را به خود اختصاص دهند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورامین افزود: در سال جاری 20 نفر از کشاورزان منطقه به عنوان نمونه شهرستانی انتخاب و هشت نفر از آنها در استان تهران نمونه شناخته شدند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بخش کشاورزی، شهرستان ورامین با 220 هزار رأس جمعیت دامی، رتبه نخست استان تهران را در تولید گوشت قرمز دارد.