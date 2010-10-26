شهرک صنعتی چاپ و نشر قم یک فرصت بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی ظهر سه‌شنبه در جلسه‌ای که با حضور مشاور، پیمانکاران و کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی در محل کارگاه احداث شهرک چاپ و نشر برگزار شده بود این شهرک را در آستانه افتتاح معرفی کرد.



وی در این نشست کاری با بررسی آخرین روند اقدامات انجام شده به تسریع امور از سوی طرفین تأکید کرد و گفت: شهرک صنعتی چاپ و نشر نه تنها برای استان قم و ایران بلکه برای جهان اسلام و تشیع یک فرصت است و ما بر همین اساس تکلیف خود می‌دانیم که با جدیت بیشتری و به صورت روزانه امور آن را پیگیری کنیم.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: با توجه به ویژگی‌ها، حساسیت و جایگاه شهرک چاپ و نشر، نباید به این شهرک مانند سایر پروژه‌ها نگاه شود بلکه لازم است شیفت‌های کاری و تعداد نیروها افزایش یابد.



وی با تأکید بر اینکه وسعت و گستردگی شهرک این امکان را می‌دهد که پیمانکاران بیشتری در جبهه‌های مختلف فعالیت نمایند ابراز امیدواری کرد طی هفته آینده پیمانکار فضای سبز نیز در این شهرک مشغول فعالیت شود.



فرشچی بیان داشت: در بررسی‌های کلی که صورت گرفته است روند احداث شهرک صنعتی چاپ و نشر بسیار مطلوب است ولی ما را قانع نمی‌کند و ما خواستار سرعت عمل بیشتری از پیمانکاران هستیم زیرا پیمانکاران خبره‌ای در این شهرک مشغول به کار هستند.



وی پشتیبانی شرکت شهرک‌های صنعتی از پیمانکاران را مناسب برشمرد و تصریح کرد: هرگونه امکانات و حمایتی که لازم بوده است در اختیار آنها قرار داده شده و در آینده نیز همین گونه خواهد بود و لذا هیچگونه تأخیری در کارها پذیرفته نخواهد بود.