کشف مقبره ای کهربایی از 700 گونه جاندار ما قبل تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها گونه حشره ما قبل تاریخ و دیگر جانداران در این قطعه بزرگ کهربایی در کنار هم دفن شده اند تا یکی از بزرگترین مجموعه های فسیلی کهربایی جهان را در اختیار دانشمندان قرار دهند. این جانداران کوچک در حدود 52 میلیون سال پیش در صمغ درختی به دام افتاده و مدفون شده اند، دوره ای از تاریخ که در آن شبه قاره هند برای به وجود آوردن کوه هیمالیا با آسیا برخورد کرد.

به گفته محققان دانشگاه بن، جاندارانی مانند زنبورهای ما قبل تاریخ، عنکبوتها، موریانه ها، مورچه ها و مگسهایی که در این آرامگاه صمغی کشف شده اند با توجه به سنی که دارند، بسیار خوب باقی مانده اند. در کل محققان بیش از 700 گونه از این نمونه حشرات را در این کهربا یافته و شناسایی کرده اند.

به گفته محققان تعداد این حشرات و میزان سلامت آنها به اندازه ای است که ارزش آنها با یافتن یک دایناسور کامل در میان توده ای کهربایی برابری می کند و می توان کوچکترین جزئیات بدن و بالهای این حشرات را در میان کهربا به خوبی مشاهده کرد.

این کهربا قدیمی ترین مدرکی است که دانشمندان از جنگلهای گرمسیری در دست دارند. آزمایشها این کهربا را به صمغ درختی سخت به نام Dipterocapaceda وصل می کند که 80 درصد از بافت جنگلی جنوب شرق آسیا را پوشانده است. به گفته محققان در زمانی که این کهربا در حال شکل گرفتن بوده، بیشتر بخشهای هندوستان پوشیده از جنگل بوده است.

حشرات کشف شده در واقع بخشی از تاریخ حیات در شبه قاره هندوستان قبل از ملحق شدن به آسیا به شمار می روند که در بلور زرد رنگ کهربایی منجمد شده اند. روزگاری هندوستان به آفریقا متصل بود اما در حدود 160 میلیون سال پیش از آن جدا شد و به مدت 100 میلیون سال شبه قاره هند سالانه 20 سانتیمتر به سمت آسیا پیشروی می کرد.

بر اساس گزارش گاردین، مدت زمانی که هندوستان از دیگر بخشهای خشکی زمین جدا بود، به اندازه ای طولانی بوده که فرصت شکل گیری بافتهای جانوری و گیاهی کاملا متفاوت در آن به وجود آمده باشد، اما شواهد کشف شده در کهربا نشان می دهند چنین پدیده ای روی نداده است و گونه های حیاتی یافت شده مشابه گونه هایی هستند که در آسیا و اروپا زندگی می کرده اند.