عافیت طلبی مانع از اقدام برخی افراد در دفاع از حق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز سه شنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان در قم، بصیرت را در دو سطح «جهان بینی توحیدی» و «حوادث و رویدادها»، زمینه اساسی برنامه ریزی بلندمدت برای استمرار پیشرفت اقتدار ملی خواندند و با تشریح نکات و ظرائفِ مفهوم بسیار مهم بصیرت تأکید کردند: جوانان بیدار، بصیر و پرشور ایران با ادامه تلاش مبارک خود در مسیر سربلندی ایران اسلامی، برای اسلام پرعظمت، میهن عزیز، ملت بزرگوار و تاریخ این سرزمین بزرگ، عزت و افتخار می آفرینند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در شبستان امام خمینی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد در تبیین عمیق ضرورت بصیرت ملی، برنامه ریزی بلندمدت جبهه دشمنان اسلام و انقلاب را واقعیتی انکارناپذیر خواندند و خاطرنشان کردند: شواهد و قرائن فراوان اثبات می کند که حوادثی که گاه در کشور رخ می دهد از جمله حوادث سال 78 و فتنه 88، از نتایج برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت دشمن است.

ایشان، قضایای سال گذشته را تجدید حیاتی برای برنامه های دشمن دانستند و افزودند: البته آنها سعی کردند که در فتنه سال 88 با ملاحظه همه جوانب، اقدام کنند اما به فضل خدا شکست خوردند که البته در سایه حضور و هوشیاری ملت، باید که شکست می خوردند.

رهبر انقلاب اسلامی، تداوم توطئه های استکبار را با وجود شکست های متعدد آنان، نشانه مأیوس نشدن زورگویان جهانی خواندند و افزودند: با توجه به این واقعیت، نظام اسلامی و ملت ایران نیز باید هوشیارانه، به دنبال برنامه ریزیهای بلندمدت باشند.

ایشان، با یادآوری تلاش مراکز و کانونهای «فکری، سیاسی و فرهنگی» برای برنامه ریزی بلندمدت افزودند: آنچه زمینه اساسی این برنامه ریزی راهبردی را فراهم می کند، افزایش و تعمیق بصیرت عموم مردم بویژه جوانان است.

حضرت آیت الله خامنه ای، جوانان را میدان دار عرصه بصیرت نامیدند و تأکید کردند: بصیرت نورافکنی است که در تاریکی ها، راه را نشان می دهد و قطب نمایی است که در بیابانهای پرغبارِ حیرت، مسیر صحیح حرکت به سمت هدف را مشخص می سازد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت ذاتی بصیرت، این مسئله را شرط لازم دستیابی به موفقیت کامل خواندند و افزودند: اگر همه شرایط دیگر فراهم شود اما بصیرت وجود نداشته باشد، رسیدن به اهداف، عملاً ممکن نخواهد بود.

ایشان بصیرت را در دو سطح «اصولی و مبنایی و بصیرت در قبال حوادث» طبقه بندی کردند و افزودند: بصیرت در سطح اصولی آن، در فهم اساسی مفاهیم توحیدی و برخورداری از جهان بینی توحیدی، معنا و مفهوم می یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین بیشتر این سطح از بصیرت افزودند: در نگاه توحیدی، جهان، مجموعه ای نظام مند و قانونمدار و زندگی انسان کاملاً هدفدار است.

رهبر انقلاب اسلامی، زندگی در نگاه توحیدی را، تلاش مستمرِ جهت دار و هدفمند دانستند و افزودند: با این نگاه، هستی و زندگی، زیبا و پرمعناست و هر حرکت و تلاش دارای اجر و پاداش الهی است به همین علت در نگاه توحیدی، یأس و سرخوردگی و افسردگی، معنا ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، در مقابل، جهان بینی مادی را، منجر به فقدان اهداف اساسی و هدایتگر در زندگی انسان خواندند و افزودند: این نوع نگاه به هستی، در لذت و سود شخصی خلاصه می شود و یأس و ناامیدی در انتظار کسانی است که به اینگونه اهداف دست پیدا نمی کنند.

ایشان توجه و دقت در تفاوت اساسی معرفت مادی و غیرمادی را شکل دهنده و تحکیم بخش پایه های بصیرت دانستند و افزودند: باید این نوع بصیرت را در نگاه و نگرش خود تأمین کنیم تا از نوعی استحکام و موفقیت همیشگی در فکر و عمل برخوردار شویم.

رهبر انقلاب اسلامی، بصیرت در قبال حوادث گوناگون را سطح دیگری از مفهوم بصیرت برشمردند و با استناد به خطبه های مختلف نهج البلاغه به تبیین ابعاد مختلف این نوع از بصیرت پرداختند.

ایشان خاطرنشان کردند: بصیرت به تعبیر امیرمؤمنان، یعنی مشاهده درست و دقیق حوادث، تفکر و تدبر در آنها و سنجیدن مسائل و حوادث.

حضرت آیت الله خامنه ای، بستن چشم برروی حقایق واضح را از جمله لغزشگاههای انسان دانستند و افزودند: باید چشمان خود را باز کنیم و از حوادث، سطحی عبور نکنیم تا در پرتو تفکر و تدبر و سنجش صحیح مسائل، به بصیرت دست یابیم.

حضرت آیت الله خامنه ای، فریب خوردن جمعی از یاران امیرمؤمنان در جنگ صفین را از مصادیق بارز بی بصیرتی در تاریخ دانستند و خاطرنشان کردند: هنگامی که لشکر معاویه، در کاری عوام پسندانه، برای مقابله با امام و حاکم اسلامی، قرآن بر سر نیزه کرد عده ای، واقعیات صحنه را ندیدند و چشمان خود را برروی حقایق روشن بستند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به بی بصیرتی عده ای در حوادث پس از انتخابات عظیم سال گذشته ریاست جمهوری افزودند: عده ای بر اثر بی بصیرتی و به اشتباه، ادعای تقلب را مطرح کردند، طبیعی است که مدعیان این ماجرا باید دلیل می آوردند و پس از ارائه دلیل از راهی که قانون مشخص کرده، مسئله را شکایت و پیگیری می کردند تا پس از بازرسی و بازبینی، حقیقت مشخص شود اما مدعیان تقلب، این راه قانونی و مشخص را طی نکردند.

ایشان افزودند: با وجودیکه در آن زمان، مدت قانونی شکایات را تمدید کردیم و تأکید شد که آرای مردم در مقابل چشمان نمایندگان نامزدهای معترض، بازبینی شود اما آنها این شیوه قانونی را قبول نکردند و مشخص شد که از قانون تمرد می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بصیرت پیدا کردن، دشوار نیست و همه می توانند به آن دست یابند به عنوان مثال اگر راه معقول قانونی وجود دارد اما کسی از این راه سرمی پیچد و کارهایی می کند که به ضرر ملت و کشور و منافع ملی است، طبیعتاً در هر نگاه و «قضاوت عادلانه، غیرجانبدارانه و متعارف»، این فرد محکوم است.

ایشان، غفلت را از دیگر مسائل منجر به بی بصیرتی دانستند و افزودند: گاهی انسان در امور مهم نیز دچار غفلت می شود که این گونه لغزشها گناه نیست اما اگر تداوم یابد، بی بصیرتی و غیرقابل قبول است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امروز غبار افکنی در فضای سیاسی کشور، عمده ترین کار دشمن است، افزودند: جبهه استکبار با بکارگیری ابزارها و شیوه های پیشرفته تبلیغاتی خود تلاش دارد واقعیات کشور را دگرگون و وارونه جلوه دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: وظیفه جوانان در این عرصه بسیار سنگین است زیرا باید در این فضای غبارآلود، حقیقت را تشخیص دهند و محیط پیرامونی خود را نیز از بصیرت برخوردار کنند.

ایشان با اشاره به روشهای پیچیده تبلیغاتی جبهه استکبار از جمله ممزوج کردن حق و باطل به منظور گمراه کردن افراد و غبارآلود کردن فضا افزودند: برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته تبلیغات دشمن را تکرار می کنند و بازتاب می دهند.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه این سؤال را مطرح کردند که چرا در برخی مواقع و با وجود بصیرت، خطا و اشتباه افراد ادامه پیدا می کند؟

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سؤال، بصیرت را شرط لازم اما غیرکافی دانستند و تأکید کردند: برخی افراد، حقایق را می دانند ولی عزم و تصمیم لازم برای بیان حقایق و دفاع از حق را ندارند که چند عامل می تواند دلیل نبودِ عزم و اراده در اینگونه افراد باشد.

ایشان افزودند: عافیت طلبی، هوای نفس، شهوات، منافع شخصی و لجاجت از جمله عواملی هستند که مانع از اقدام برخی افراد در دفاع از حق می شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه چنین افرادی با دفاع نکردن از حق، به جهت گیری دشمن کمک می کنند، خاطرنشان کردند: برخی از افرادی که اکنون از مسیر انقلاب اسلامی جدا شده و در خدمت ضدانقلاب هستند، در دوره ای بصورت افراطی، انقلابی بودند اما به عللی گرفتار وضع فعلی شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان عللِ تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای این افراد، افزودند: غفلت از پروردگار، و غفلت از وظیفه، انسان را اسیر اینگونه چرخشها و گرفتاریهای سنگین می کند.

ایشان با تأکید بر اینکه باید میان معاند و غافل تفاوت قائل شد، خاطرنشان کردند: در قضایای فتنه سال گذشته نیز، برخی افراد بدون آنکه متوجه شوند که این فتنه همان براندازی است، وارد آن جنجال شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای، با دعوت مؤکد از جوانان برای بصیرت، هوشیاری و بیداری افزودند: باید پیچیدگی های دشمن را شناخت و مراقب ظواهر فریبنده او بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان دیدار با جوانان را، همیشه شورانگیز و روحیه بخش خواندند و خاطرنشان کردند: حضور جوان در هر محیطی به دلیل احساسات، اندیشه، و انگیزه های جوانانه، آن محیط را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل فضای عمومی کشور که اکثریت آن جوانان هستند فضایی سرشار از عزم، اراده، شور و عقلانیت است.

ایشان با یادآوری نقش جوانان بویژه جوانان قم در دوران نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: در مقاطع مختلف نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی، جوانان قم همواره در صف مقدم بوده و از عهده امتحانات الهی نیز بخوبی برآمده اند.

رهبر انقلاب اسلامی به نقش آفرینی جوانان قمی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله با طراحی دشمنان اشاره و خاطرنشان کردند: جبهه دشمن با یک طراحی پیچیده که با استفاده از کارشناسان ایرانی آن را تهیه کرده بود، قصد داشت از قم که مرکز انقلاب اسلامی است، آنتی تز و ضد «انقلاب» را بوجود آورد و آن را به ضد انقلاب تبدیل کند اما بدلیل هوشیاری و تحلیل درست مردم قم بویژه جوانان و همچنین حماسه مردم تبریز این طراحی شکست خورد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: جبهه دشمن، این طرح را یکبار دیگر پس از رحلت امام (ره) در قم طراحی کرد که این بار نیز، هوشمندی جوانان قمی آن را ناکام گذاشت.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، با اشاره به نتایج فاجعه انگیز حرکت سه قرن اخیر دنیای غرب در جامعه بشری افزودند: آنهایی که روزی با ارائه تفکراتی همچون اومانیزم، لیبرالیزم و دمکراسی، به دنبال آرامش و آسایش بشر بودند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ناشی از دستیابی به علم و فناوری، جنایاتی آفریده و می آفرینند که در تاریخ بشر کم سابقه است.

رهبر انقلاب اسلامی، ساماندهی دهها کودتا در کشورهای مختلف و «آدمکشی توأم با خونسردی در عراق و افغانستان و دیگر کشورها» را از جمله نتایج دوری دنیای غرب از تفکرات الهی و معنویت خواندند و افزودند: اینگونه واقعیات و جنایات نشان می دهد که سلطه گران غربی، دشمن بشریتند.

رهبر انقلاب اسلامی، حرکت ملت ایران را نقطه مقابل حرکت انحرافی سه قرن اخیر غرب خواندند و خاطرنشان کردند: جوانانی که دانش را با تفکرات الهی دنبال می کنند و در برنامه ها و اقدامات خود، خیر مادی و معنوی ملت خود و همه بشر را پیگیری می نمایند به فضل الهی، حرکت مبارک خود را تا دستیابی به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد.

ایشان تکمیل دستاوردهای گرانقدر سی سال اخیر را وظیفه تاریخی جوانان ایران برشمردند و افزودند: حال و آینده کشور متعلق به جوانان عزیز است و آنان خود را برای اداره سطوح مختلف کشور آماده کنند.