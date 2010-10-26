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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

سیدمحمد حسینی:

ذوب آهن مدعی اول کسب عنوان قهرمانی است

ذوب آهن مدعی اول کسب عنوان قهرمانی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: شکست مقابل تیم پرسپولیس به هیچ وجه از ارزشهای ما کم نمی‌کند و یقین دارم ذوب آهن تا پایان مدعی کسب عنوان قهرمانی باقی می‌ماند.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: ذوب آهن در مصاف با پرسپولیس خسته بود هر چند که برخی اشتباهات داوری نیز به ضرر ما تمام شد اما پرسپولیس مقابل تیم ما انگیزه فراوانی داشت و بازی خوبی نیز ارائه داد.

وی ادامه داد: این شکست به جایگاه ذوب آهن لطمه‌ای وارد نمی کند هرچند اگر می‌بردیم می‌توانستیم با قدرت بیشتری به صدرنشینی خود ادامه دهیم اما با این حال مطمئنم که ذوب آهن در مصافهای بعدی نتیجه لازم را می‌گیرد.

گلزنترین مدافع لیگ برتر فوتبال ایران ادامه داد: ذوب آهن در آسیا شایستگی خود را به منصه ظهور رساند در حالی که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد به این افتخار برسیم به همین دلیل قدر موقعیت بوجود آمده را می‌دانیم و با تمام وجود در فینال لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهیم شد و جام را به اصفهان می‌آوریم.

حسینی خاطر نشان کرد: ذوب آهن در رقابتهای لیگ برتر در مصافهای بعدی با قدرت حاضر می‌شود تا همچنان صدر نشین باقی بماند.

کد مطلب 1178940

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