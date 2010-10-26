مراجعات غیر ضروری به مراکز درمانی تا پایان آبان حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی در بازدید سرزده از دفتر اسناد پزشکی و پلی کلینیک 22 بهمن تهران از نزدیک در جریان مشکلات این مراکز و نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفت.

وی در این بازدید بر پیگیری امکان ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش تشریفات اداری برای تسریع درارائه خدمات به مردم تاکید کرد.

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: برای بررسی مشکلات موجود معاون درمان و مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران مأمور پیگیری و رسیدگی به مشکلات این مرکز شدند.

حافظی تاکید کرد: کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی و همچنین انجام مراجعات مکرر و غیرضروری از جمله مشکلاتی است که برای اصلاح آنها دستورات لازم صادر شده است.

روزانه حدود 2 هزار نفر برای انجام امور مختلف بیمه‌ای و درمانی به دفتر اسناد پزشکی استان تهران مراجعه می کنند.