مراجعات غیر ضروری به مراکز درمانی تا پایان آبان حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتالله حافظی در بازدید سرزده از دفتر اسناد پزشکی و پلی کلینیک 22 بهمن تهران از نزدیک در جریان مشکلات این مراکز و نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفت.
وی در این بازدید بر پیگیری امکان ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش تشریفات اداری برای تسریع درارائه خدمات به مردم تاکید کرد.
مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی اظهار داشت: برای بررسی مشکلات موجود معاون درمان و مدیرکل درمان تأمیناجتماعی استان تهران مأمور پیگیری و رسیدگی به مشکلات این مرکز شدند.
حافظی تاکید کرد: کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی و همچنین انجام مراجعات مکرر و غیرضروری از جمله مشکلاتی است که برای اصلاح آنها دستورات لازم صادر شده است.
روزانه حدود 2 هزار نفر برای انجام امور مختلف بیمهای و درمانی به دفتر اسناد پزشکی استان تهران مراجعه می کنند.
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