به گزارش خبرنگار مهر، مدیران روابط عمومی این صندوق در غرفه روابط عمومی ها حضور دارند و پاسخگوی سوالات بازدید گنندگان هستند.

همچنین درغرفه صندوق تامین اجتماعی که با مشارکت بانک رفاه درهفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برپاست سوابق بیمه‌ای افراد متقاضی به آنان ارائه شده و پرتال درمان نیز راه‌اندازی شده است.

در ایام برگزاری نمایشگاه، مشاورانی از بخش‌های بیمه‌ای و درمانی این صندوق در غرفه روابط عمومی صندوق تأمین‌اجتماعی مستقر و پاسخگوی پرسش‌های بازدیدکنندگان هستند.

برگزاری برنامه‌های خبری و فرهنگی از دیگر برنامه‌های صندوق تأمین‌اجتماعی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها است.