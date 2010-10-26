به گزارش خبرنگار مهر، مدیران روابط عمومی این صندوق در غرفه روابط عمومی ها حضور دارند و پاسخگوی سوالات بازدید گنندگان هستند.
همچنین درغرفه صندوق تامین اجتماعی که با مشارکت بانک رفاه درهفدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها برپاست سوابق بیمهای افراد متقاضی به آنان ارائه شده و پرتال درمان نیز راهاندازی شده است.
در ایام برگزاری نمایشگاه، مشاورانی از بخشهای بیمهای و درمانی این صندوق در غرفه روابط عمومی صندوق تأمیناجتماعی مستقر و پاسخگوی پرسشهای بازدیدکنندگان هستند.
برگزاری برنامههای خبری و فرهنگی از دیگر برنامههای صندوق تأمیناجتماعی در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها است.
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