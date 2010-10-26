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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

ارائه خدمات آنلاین صندوق تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه مطبوعات

ارائه خدمات آنلاین صندوق تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه مطبوعات

صندوق تأمین‌اجتماعی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها در بخش روابط ‌عمومی‌ها خدمات آنلاین در زمینه صدور سوابق بیمه ای به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران روابط عمومی این صندوق در غرفه روابط عمومی ها حضور دارند و پاسخگوی سوالات بازدید گنندگان هستند.

همچنین درغرفه صندوق تامین اجتماعی که با مشارکت بانک رفاه درهفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برپاست سوابق بیمه‌ای افراد متقاضی به آنان ارائه شده و پرتال درمان نیز راه‌اندازی شده است. 

در ایام برگزاری نمایشگاه، مشاورانی از بخش‌های بیمه‌ای و درمانی این صندوق در غرفه روابط عمومی صندوق تأمین‌اجتماعی مستقر و پاسخگوی پرسش‌های بازدیدکنندگان هستند.

برگزاری برنامه‌های خبری و فرهنگی از دیگر برنامه‌های صندوق تأمین‌اجتماعی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها است.

کد مطلب 1178976

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