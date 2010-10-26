سرمایه در گردش صنایع همدان 28 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، خسرو سامری ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری کارگوه تولیدی و افتصادی استان همدان در گفتگو با خبرنگاران افزود: سهم سرمایه در گردش صنایع استان همدان 21 میلیارد تومان بود که 28 میلیارد تومان نیز در سفر وزیر صنایع ومعادن به استان همدان تصویب شد.

سامری افزود: با پیگیری های انجام شده، در حال حاضر سهم سرمایه در گردش صنایع استان همدان به 490 میلیارد ریال افزایش است.

وی اظهار داشت: صنایع و معادن استان همدان در زمینه سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صنعتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رتبه 22 کشوری به رتبه 11 کشوری ارتقا یافته است که بیانگر علاقه سرمایه گذاری صنعتی در استان همدان است.

سامری یادآور شد: در زمینه پروانه بهره برداری نیز استان همدان از رتبه 19 به رتبه 16 کشوری ارتقا یافته است.