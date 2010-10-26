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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

50 درصد تبریز تحت پوشش شبکه فاضلاب است

50 درصد تبریز تحت پوشش شبکه فاضلاب است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 50 درصد جمعیت شهر تبریز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا پوررجب ظهرسه شنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گفت: 47.5 درصد از جمعیت استان آذربایجان شرقی بالغ بر 400 هزار فقره انشعاب تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد.

پوررجب با اشاره واگذاری انشعاب فاضلاب به مسکن مهر استان گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اولین شرکتی است که به واحدهای مسکن مهر استان خدمات فاضلاب ارائه داده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به شروع عملیات اجرای طرح فاضلاب شهرهای اسکو و سردرود افزود: بزودی طرح احداث شبکه فاضلاب شهر هادیشهر کلنگ زنی خواهد شد.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب تبریز در سه مدول خواهد بود، افزود: مدول اول تصفیه خانه بزرگ تبریز هزار و 500 لیتر در ثانیه فاضلاب را تصفیه می کند و دو مدول دیگر نیز هر کدام با همین ظرفیت اجرا خواهد شد.

پوررجب در ادامه به تصفیه خانه های فعال استان اشاره کرد و تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی هفت تصفیه خانه فاضلاب درحال بهره برداری  است که این تصفیه خانه ها هم اکنون حدود 322 هزار متر مکعب در شبانه روز فاضلاب را تصفیه و پساب حاصل از آن در اختیار کشاورزان پایین دست تصفیه خانه ها قرار می گیرد.

وی افزود: عملیات اجرایی تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای سراب و بستان آباد رو به اتمام بوده و تا پایان سال جاری در مدار بهره برداری قرارخواهند گرفت که با بهره برداری از این تصفیه خانه ها تعداد تصفیه خانه های فعال استان به 9 تصفیه خانه افزایش می یابد.

وی همچنین با اعلام اینکه حدود یک میلیون و 300 هزار مشترک آب و فاضلاب در استان وجود دارد تصریح کرد: این شرکت در حال حاضر خدمات خود را در زمینه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در قالب بیش از 900 هزار فقره انشعاب آب در 57 شهر استان و بیش از 400 هزار فقره انشعاب فاضلاب ارائه می دهد.

کد مطلب 1178991

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