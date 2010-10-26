50 درصد تبریز تحت پوشش شبکه فاضلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا پوررجب ظهرسه شنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گفت: 47.5 درصد از جمعیت استان آذربایجان شرقی بالغ بر 400 هزار فقره انشعاب تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد .

پوررجب با اشاره واگذاری انشعاب فاضلاب به مسکن مهر استان گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اولین شرکتی است که به واحدهای مسکن مهر استان خدمات فاضلاب ارائه داده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به شروع عملیات اجرای طرح فاضلاب شهرهای اسکو و سردرود افزود: بزودی طرح احداث شبکه فاضلاب شهر هادیشهر کلنگ زنی خواهد شد.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب تبریز در سه مدول خواهد بود، افزود: مدول اول تصفیه خانه بزرگ تبریز هزار و 500 لیتر در ثانیه فاضلاب را تصفیه می کند و دو مدول دیگر نیز هر کدام با همین ظرفیت اجرا خواهد شد .

پوررجب در ادامه به تصفیه خانه های فعال استان اشاره کرد و تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی هفت تصفیه خانه فاضلاب درحال بهره برداری است که این تصفیه خانه ها هم اکنون حدود 322 هزار متر مکعب در شبانه روز فاضلاب را تصفیه و پساب حاصل از آن در اختیار کشاورزان پایین دست تصفیه خانه ها قرار می گیرد .

وی افزود: عملیات اجرایی تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای سراب و بستان آباد رو به اتمام بوده و تا پایان سال جاری در مدار بهره برداری قرارخواهند گرفت که با بهره برداری از این تصفیه خانه ها تعداد تصفیه خانه های فعال استان به 9 تصفیه خانه افزایش می یابد .