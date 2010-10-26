جلوگیری از وقوع جرم مستلزم سلب فرصت از مجرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای بعدازظهر سه شنبه در نشست روسای پلیس پیشگیری سراسر کشور افزود: نیروی انتظامی رو به رشد و بالندگی است و با تنوع و گستردگی ماموریتی که دارد در حال گام برداشتن به سمت جلو است.

وی اظهار داشت: در برخی از بخش‌ها نیروی انتظامی توانسته قدم‌های بلندی را بردارد و جایگاه مناسبی برای خود در میان مسئولان و مردم ایجاد کند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: هیچ نهاد دیگری در کشور وجود ندارد که به اندازه نیروی انتظامی در ماموریتهای خود تنوع و گستردگی داشته باشد. این در حالی است که هرچه ماموریت‌های سازمانی بیشتر باشد احتمال ضعف و کاستی در آن بیشتر است. اما نیروی انتظامی امروز با توانایی‌های خود توانست اقتدار خود را بیشتر کند.

وی افزود: اگر در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم در کشور خرج کنیم این یک هزینه به شمار نمی‌رود بلکه نوعی سرمایه گذاری است به نحوی که در مکتب اسلام نیز در امر پیشگیری برای سلامت جسم و روان جامعه تاکید شده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نحوه پیشگیری بسیار مهم است، گفت: وقتی توقع داریم جرمی در کشور واقع نشود پس باید زمینه ارتکاب جرم، فرصت و ابزار آن را از مجرمان بگیریم.

وی افزود: آگاهی بخشیدن به مردم و همچنین هماهنگی تمامی دستگاه‌ها از دیگر راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در کشور است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: امروز هیچ نهادی در کشور نداریم که بر روی موضوع پیشگیری از جرم کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهد.

وی گفت: در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه قوه قضائیه تعریف شده ولی از ابتدای انقلاب تا کنون حتی قوه قضائیه نیز در زمینه پژوهش‌، کار قابل قبولی انجام نداده است.

محسنی اژه‌ای گفت:‌ اگر همه نظام در امر پیشگیری از جرم با هم همکاری نکنند یک قوه به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: باید یک ارزیابی جدید نسبت به نوع و روش کار در امر پیشگیری از جرم داشته باشیم تا از این طریق بخش‌ها و اقدامات اضافه را شناسایی و حذف کنیم

دادستان کل کشور با اشاره به آموزش نیروها گفت: یک کار خطا از سوی نیروهای آموزش ندیده می‌تواند تمام زحمات دستگاه قضائی و پلیس را از بین ببرد و خدمات همه را زیر سئوال ببرد. بر همین اساس آموزش کارکنان در قوه قضائیه و پلیس بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: اگر بخواهیم در امر پیشگیری از جرایم موفق باشیم باید نیروهای تصمیم‌گیر در صحنه، آموزشی متناسب با کار را سپری کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به صیانت از نیروها گفت: نیروهای پلیس و قوه قضائیه در دل مجرمان فعالیت می‌ کنند بر همین اساس اگر صیانت لازم را از آنان نداشته باشیم ممکن است در وهله اول ناخواسته آنان را در دام مجرمان گرفتار کنیم.

وی افزود: نباید کارهای سنگین و بزرگ را به افراد آموزش ندیده واگذار کرد زیرا این یک توقع غیرعملی است که از نیروهای آموزش ندیده انتظار خطا نرفتن داشته باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور عنوان می کنم که در حد توان خود از ماموریتهای پلیس پیشگیری حمایت کنم.