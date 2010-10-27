مدیر مؤسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد در گفتگو با مهر: ملاک نقادی باید قوت و قدرت استدلال باشد

دکتر نیک باستروم استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد چگونی نقد دیدگاه دیگران به خبرنگار مهر گفت: در نقد دیگران باید به این موضوع توجه داشت که چه موقعی مجاز به نقد هستیم و چه مواقعی صلاحیت نقد دیگران را نداریم. به عبارت دیگر در جایی که شایستگی نقد دیگران وجود داشته باشد و در آن زمینه صاحب فکر باشیم و صلاحیت داشته باشیم باید نقادی صورت گیرد.

وی یادآور شد: برای نقد دیگران ابتدا باید دیدگاه طرف مقابل به درستی فهمیده شود. به عبارت دیگر کسی که در موضع نقادی قرار می‌گیرد ابتدا باید تلاش کند دیدگاه طرف مقابل را خوب فهم و درک کرده و در مرحله بعد به نقد منصفانه آن بپردازد.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: در نقد دیگران در جایی که طرف مقابل تأکید بر دیدگاهش دارد باید دقت بیشتری داشت و علت این تأکید را بررسی کرد. چرا که ممکن است فرد نقد شونده استدلالهایی داشته باشد که در وهله اول موجه به نظر نرسند.

وی تصریح کرد: برای نقادی باید دیدگاه طرف مقابل به بهترین نحو ممکن صورتبندی و فرموله شود و نباید تأکید صرف بر اشتباهات طرف نقد شونده باشد. به عبارت دیگر نباید در نقد دیگران به دنبال نکته گیری و خرده گیری بود بلکه باید ابتدا دیدگاه طرف مقابل فرموله و صورت بندی شود و موارد قوت و ضعف آن تصریح شود.

باستروم در مورد این موضوع که آیا در نقادی باید بر پیش فرضها تأکید داشت یا استدلال طرف مقابل، خاطر نشان کرد: مواجه با هر دیدگاه باید به دور از پیش فرض باشد. اینکه شخصی که مورد نقادی قرار می‌گیرد چه ویژگی‌هایی دارد و متعلق به چه طیف و طبقه‌ای است برای نقاد نباید مهم باشد.

وی تأکید کرد: به عبارت دیگر برای نقادی باید استدلال طرف مقابل ملاک و معیار قضاوت باشد و نه ویژگی و شخصیت او.