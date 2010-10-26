خبرسازی صهیونیستها درباره حادثه خرم آباد بعد از 2 هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل، پایگاه صهیونیستی "قضایای مرکزی" روز گذشته در تلاش برای بهره برداری از این حادثه ادعا کرد: موساد این عملیات را با استفاده از جاسوسان ایرانی خود انجام داد که توانستند یک انبار موشک دوربرد را که در فاصله ای نه چندان دور از تهران قرار داشت، منفجر کنند. این موشکها بسوی اسرائیل نشانه رفته بود.

این پایگاه صهیونیستی در ادامه خبرسازی خود مدعی شد که منابع رسمی ایران این حادثه را انکار نکرده و فقط به این مسئله اشاره کرده اند که انفجار در پی یک اختلال فنی بوده است.

پایگاه صهیونیستی قضایای مرکزی پیش از این در روز 14 اکتبر گذشته (22 مهرماه) خبر انفجار در ایران را بدون اشاره به جزئیات آن منتشر کرده بود.

خبرسازی صهیونیستها در حالی است که نماینده مردم خرم آباد پس از حادثه لرستان گفته بود: عامل اصلی در انفجار روز 21 مهر خرم آباد انفجار انبار مهمات بوده است و اخبار دیگر پیرامون این آتش سوزی صرفا شایعه است.

وی تاکید کرد: در ابتدا آتش سوزی گیاهان خشک و علف های هرز در اطراف پادگان امام علی (ع) عامل ایجاد آتش بوده است که وزش باد نیز به آن دامن زده است. این آتش سوزی پس از گسترش پیدا کردن و با افزایش وزش باد به سمت انبار مهمات پادگان گسترش پیدا کرده و موجب انفجار شده است.

وی با بیان اینکه پادگان در منطقه کوهستانی و علفزار قرار دارد افزود: در این انفجار 18 نفر کشته، 12 نفر زخمی شده اند و 2 دو نفر نیز به شدت حالشان بد است و در وضعیت وخیم به سر می برند.

رحیمی نسب تاکید کرد: خبرهای دیگر در رابطه با انفجار خرم آباد شایعه است و نباید به آنها توجه کرد.