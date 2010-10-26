یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ظهر سه شنبه در مراسم پرده برداری از این یادمان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با شعار استقلال و آزادی توانست خود را از چنگال ابرقدرت‌های شرق و غرب آزاد کند، گفت: یکی از بزرگ‌ ترین توطئه‌ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جنگ تحمیلی هشت ساله بود.

سید اصغر تروهید با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس تابلو‌های بسیار زیبایی از حماسه‌های رزمندگان اسلام، بسیجیان جان بر کف، شهدا، جانبازان و آزادگان ترسیم شد، اظهار داشت: اکنون پس از گذشت حدود سه دهه از آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، دوباره خیابان‌ها و کوچه‌ها با تشیع شهیدی دیگر از شهدای گمنام آن دوران معطر و مزین به حضور آن عزیزان می‌شود تا همواره تلنگری برای ما باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با اشاره به اینکه رونمایی از این یادمان در آستانه کنگره بزرگداشت سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان انجام گرفت، از تمامی کسانی که در طراحی، ساخت، اجرا و آماده‌ سازی این یادمان ارزشمند تلاش کردند قدردانی کرد.

طراح پروژه یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد همدان نیز گفت: یادمان پنج شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نمادی مکعب‌ گونه از خانه کعبه است و کتیبه‌های بالای بنا به عنوان نمادی از پیشانی‌ بند شهدا است.

علی زبرجدیان با بیان اینکه طراحی نماد این یادمان از یکسال قبل در دستور کار معاونت عمرانی دانشگاه قرار گرفته بود، اظهار داشت: مساحت پروژه چهار هزار و 500 مترمربع است.

وی افزود: 800 مترمربع فضای غربی پروژه برای اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده و هزار و 440 مترمربع نیز محوطه ‌سازی شده و فضای سبز ایجاد شده است.