16 هزار شغل تا پایان امسال در البرز ایجاد می شود

عیسی فرهادی در نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان البرز گفت: بر اساس سهمیه ای که شورایعالی اشتغال برای این استان در نظر گرفته بود ما باید تا پایان سال این 16 هزار شغل را از طریق برنامه ریزی، تعامل با دستگاههای دیگر و استفاده از ظرفیتهای این استان ایجاد می کردیم که تا کمتر از یکماه دیگر این 16 هزار شغل ایجاد و ما علاوه بر ظرفیتی که داریم مجدد برای اشتغال بیشتر نیز دست به کار خواهیم شد.

وی افزود: این سهمیه بر اساس سهمیه ای است که شورایعالی اشتغال هر ساله برای تحقق یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور آن را بر اساس ظرفیتهای هر استانی به آن ابلاغ می کند که سهم امسال ما 16 هزار و استان تهران 100 هزار شغل بود.

سرپرست استانداری البرز گفت: میزان بالای مهاجرت به این شهر که سالی 150 هزار نفر است موجب شده تا ما نگاهی ویژه به موضوع اشتغال داشته باشیم که در این میان باید دولت نیز در سطحی وسیعتر برای افزایش ظرفیت اشتغال در این استان کمک کند.

وی افزود: ظرفیتها و قابلیتهای این استان مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شهرکهای صنعتی، راه آهن و همجواری با پایتخت از مهمترین مواردی است که می تواند در توسعه امر اشتغال کمک فراوانی کند.

وی افزود: بر اساس آمار اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران بیش از 81 هزار نفر بیکار در این استان جدید التاسیس وجود دارد که این موضوع نیازمند توجه جدی دولت و مسئولان دستگاههای اجرائی این استان است